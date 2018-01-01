Гидрометцентр рассказал, какая будет погода в сентябре

На большей Европейской части России в сентябре погода будет около нормы и выше, рассказал «Российской газете» заведующий отделом долгосрочных прогнозов Гидрометцентра Владимир Тищенко.
Теплую погоду следует ожидать в начале осени на большей части Центрального федерального округа, Южного и Северокавказского, а также Самарской и Саратовской областей. За Уралом будет прохладно, пишет издание. В Уральском федеральном округе и на большей части Сибири сентябрь прогнозируется около и ниже нормы. Холодный сентябрь с температурой ниже нормы синоптики прогнозируют в центральных районах Красноярского края и Томской области. Выше нормы на азиатской территории погода будет на Чукотке и Камчатке, в Магаданской области и севере Хабаровского края. Прогноз обещает в этом, не самом теплом краю, температуру днем выше 4-5 градусов тепла. Не удивительным в сентябре будет и выпадение снега, но ждут его только в северных районах Сибири — Эвенкии и Таймыре.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Теплую погоду следует ожидать в начале осени на большей части Центрального федерального округа, Южного и Северокавказского, а также Самарской и Саратовской областей. За Уралом будет прохладно, пишет издание. В Уральском федеральном округе и на большей части Сибири сентябрь прогнозируется около и ниже нормы. Холодный сентябрь с температурой ниже нормы синоптики прогнозируют в центральных районах Красноярского края и Томской области. Выше нормы на азиатской территории погода будет на Чукотке и Камчатке, в Магаданской области и севере Хабаровского края. Прогноз обещает в этом, не самом теплом краю, температуру днем выше 4-5 градусов тепла. Не удивительным в сентябре будет и выпадение снега, но ждут его только в северных районах Сибири — Эвенкии и Таймыре.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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