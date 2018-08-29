Как зарегистрировать газобаллонное оборудование автомобиля

Вы можете подать заявление в электронном виде о внесении изменений в конструкцию транспортного средства (исключительно посредством установки газобаллонного оборудования).
Для этого необходимо на электронную почту @mvd.ru (выбранного подразделения по прилагаемому списку) предоставить отсканированные копии следующих документов в формате PDF:
- заполненное заявление установленного образца;
- заключение предварительной технической
экспертизы конструкции
транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, (исключительно установка газобаллонного оборудования).
При поступлении в электронном виде заполненного заявления установленного образца и заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, должностным лицом рассмотрение поступивших материалов будет осуществлено без осмотра транспортного средства. Решение о возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства или мотивированный отказ, будут направлены на электронный адрес заявителя.
Заявления в электронном виде о внесении иных изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде не принимаются.
Подать заявление о внесении иных изменений в конструкцию транспортного средства (в том числе об установке газобаллонного оборудования) возможно также при личном обращении в соответствующее подразделение технического надзора ГИБДД.
Источник: https://sterlegrad.ru/
Для этого необходимо на электронную почту @mvd.ru (выбранного подразделения по прилагаемому списку) предоставить отсканированные копии следующих документов в формате PDF:
- заполненное заявление установленного образца;
- заключение предварительной технической
экспертизы конструкции
транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, (исключительно установка газобаллонного оборудования).
При поступлении в электронном виде заполненного заявления установленного образца и заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, должностным лицом рассмотрение поступивших материалов будет осуществлено без осмотра транспортного средства. Решение о возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства или мотивированный отказ, будут направлены на электронный адрес заявителя.
Заявления в электронном виде о внесении иных изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде не принимаются.
Подать заявление о внесении иных изменений в конструкцию транспортного средства (в том числе об установке газобаллонного оборудования) возможно также при личном обращении в соответствующее подразделение технического надзора ГИБДД.
Источник: https://sterlegrad.ru/
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