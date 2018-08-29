Как зарегистрировать газобаллонное оборудование автомобиля

В Башкирии сотрудники ГИБДД должны будут присутствовать на эвакуации автомо ...

Депутаты Курултая Башкирии поддержали изменения в законопроект, касающийся эвакуации автомобилей. Как следует из сообщения на сайте Госсобрания, предполагается узаконить необходимость присутствия должностного лица, составившего протокол о задержании транспортного средства, на месте эвакуации вплоть до ее начала.