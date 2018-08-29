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    Как зарегистрировать газобаллонное оборудование автомобиля

    slavin Вчера, 16:23121
    Как зарегистрировать газобаллонное оборудование автомобиля
    Вы можете подать заявление в электронном виде о внесении изменений в конструкцию транспортного средства (исключительно посредством установки газобаллонного оборудования).

    Для этого необходимо на электронную почту @mvd.ru (выбранного подразделения по прилагаемому списку) предоставить отсканированные копии следующих документов в формате PDF:

    - заполненное заявление установленного образца;

    - заключение предварительной технической
    экспертизы конструкции

    транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, (исключительно установка газобаллонного оборудования).

    При поступлении в электронном виде заполненного заявления установленного образца и заключения предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений, должностным лицом рассмотрение поступивших материалов будет осуществлено без осмотра транспортного средства. Решение о возможности внесения изменений в конструкцию транспортного средства или мотивированный отказ, будут направлены на электронный адрес заявителя.

    Заявления в электронном виде о внесении иных изменений в конструкцию транспортного средства в электронном виде не принимаются.

    Подать заявление о внесении иных изменений в конструкцию транспортного средства (в том числе об установке газобаллонного оборудования) возможно также при личном обращении в соответствующее подразделение технического надзора ГИБДД.
    Как зарегистрировать газобаллонное оборудование автомобиля

    Источник: https://sterlegrad.ru/
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