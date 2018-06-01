Как выбрать букет на первое сентября

1 сентября — это не только торжественное начало нового учебного года, но и первый день осени. Чтобы подчеркнуть все ее краски, флористы советуют при выборе букета ко Дню знаний отдать предпочтение ярким солнечным оттенкам — желтому, красному, оранжевому.«Это могут быть, например, герберы, хризантемы, гладиолусы, георгины и даже розы, но только ярких расцветок, — рассказала флорист Нэля Галимова. — Размер букета зависит от того, кто будет его дарить — маленький ребенок или старшеклассник. Так, для первоклассников предпочтительнее маленький тематический букет с добавлением школьных атрибутов: карандашей, точилок, линеек. Старшеклассники, как правило, выбирают розы или сборные композиции, которые можно удачно сочетать с осенними ягодами или колосьями».Эксперт также отметила, что удачным решением будет большая корзина цветов от всего класса. Цветы в корзине быстро не завянут, кроме того, для такой композиции не нужно вазы, мы используем для них флористическую губку.Примерная стоимость букета к 1 сентября, по ее словам, остается приемлемой и варьируется от 500-600 рублей до 1000 рублей и выше.