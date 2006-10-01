Строительство школы на 1125 мест в Стерлитамаке планируют завершить к Новому году

В Стерлитамаке продолжается строительство школы на 1125 мест в 5-м микрорайоне Западного жилого района. Планируется, что данная школа станет самой большой в Башкирии. По проекту в ней предусмотрены актовый зал на 495 мест, обеденный зал на 420 мест, два спортзала, раздевалки с душевыми и санузлами, лыжехранилище, медицинский блок с кабинетом врача, процедурной, прививочным и стоматологическим кабинетами. Запроектированы компьютерный интерактивный комплекс, зимний сад, школьный музей, помещение для занятий ПДД, для маломобильных групп населения предусмотрены лифты. Общая стоимость объекта составила порядка 790 млн рублей.

Непосредственно само четырехэтажное здание уже возведено. На данном этапе осуществляются отделочные работы: покраска стен и потолков, укладка напольной плитки, линолеума, электромонтажные, сантехнические работы, монтаж системы АПС и вентиляции. Две недели назад подрядчик приступил к благоустройству территории. Уже установлены бордюры, ограждение, подготовлены под асфальтирование дорожки. Параллельно ведется прокладка наружного кабеля для электроснабжения здания школы.



По информации отдела по связям со СМИ администрации города Стерлитамака, завершение строительства школы запланировано на четвертый квартал текущего года. Предполагается, что это позволит разгрузить уже имеющиеся в данном микрорайоне учебные заведения и даст возможность минимизировать число обучающихся во вторую смену.



На днях глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов проинспектировал ход строительства школы, которая включена в список объектов республиканской программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан». Мэр города отметил, что помимо данной школы в Стерлитамаке в рамках проекта «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан» ведется строительство еще одного учебного заведения. Это долгожданная школа в поселке Шахтау.