Строительство школы на 1125 мест в Стерлитамаке планируют завершить к Новому году

Непосредственно само четырехэтажное здание уже возведено. На данном этапе осуществляются отделочные работы: покраска стен и потолков, укладка напольной плитки, линолеума, электромонтажные, сантехнические работы, монтаж системы АПС и вентиляции. Две недели назад подрядчик приступил к благоустройству территории. Уже установлены бордюры, ограждение, подготовлены под асфальтирование дорожки. Параллельно ведется прокладка наружного кабеля для электроснабжения здания школы.
По информации отдела по связям со СМИ администрации города Стерлитамака, завершение строительства школы запланировано на четвертый квартал текущего года. Предполагается, что это позволит разгрузить уже имеющиеся в данном микрорайоне учебные заведения и даст возможность минимизировать число обучающихся во вторую смену.
На днях глава администрации Стерлитамака Владимир Куликов проинспектировал ход строительства школы, которая включена в список объектов республиканской программы «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан». Мэр города отметил, что помимо данной школы в Стерлитамаке в рамках проекта «100 объектов к 100-летию Республики Башкортостан» ведется строительство еще одного учебного заведения. Это долгожданная школа в поселке Шахтау.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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