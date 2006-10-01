Президент России предложил награждать лучших учителей премией в 200 тысяч рублей

Президент России предложил выплачивать лучшим учителям премии в размере 200 тысяч рублей. На федеральном портале проектов опубликован проект указа Владимира Владимировича Путина о выплате премий "за выдающиеся результаты в образовании". Отмечается, что премию учителям будут выплачивать уже с 2018 года.

Цель проекта - стимулирование преподавательской и воспитательной деятельности учителей, развития их творческого потенциала. В день своего профессионального праздника, 1000 лучших педагогов страны будут получать внушительную сумму.Определять лучших учителей будут с помощью конкурса, в котором участвовать могут учителя со стажем не менее трех лет.

Лица, осуществляющие только административные или организационные функции, право на участие в конкурсе не имеют. Таким образом, директор школы никак не сможет присвоить себе премию. Повторно побороться за премию для хорошего учителя возможно, но не раньше, чем через пять лет после получения первой. Выплачиваться премия учителям будет из федерального бюджета.