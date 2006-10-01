В Башкирии назначили нового заместителя министра образования

Накануне появилась информация о назначении нового замминистра образования. Ею стала Альфия Галиева. В этом же ведомстве она раньше возглавляла юридический отдел.
Правительством РБ, согласно распоряжению, назначили заместителя министра образования РБ. Альфия Галиева родилась в Уфе. Она закончила БашГУ по специальности «Правоведение».
С 1995 по 1996 годы она являлась налоговым инспектором отдела налогообложения юридических лиц. Начиная с 2011 года и по 2018 год, она занимала пост начальника юридического отдела Министерства образования РБ.
Фото: Министерство образования РБ Источник: https://bash.news/
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