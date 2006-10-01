В Кигинском районе отремонтируют старую школу

На реализацию этой целей проекту «Реальные дела» выделили 430 тысяч рублей. Школа с. Душанбеково наконец будет отремонтирована. Стоит отметить, что она была построена еще 50 лет назад.

БРО ВПП «Единая Россия» сообщает, что деревянные полы просели и начали скрипеть, а доски сгнили. Находиться в школе было небезопасно. К ремонтным работам приступила бригада из 4 человек.

В школе обучается порядка 80 детей с 1 по 9 классы. Образовательное учреждение посещают ученики из трех деревень. Новый учебный год они начнут в обновленной школе.