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    В школах России предлагают отменить пятибалльную систему оценок

    slavin Вчера, 20:5079
    В школах России предлагают отменить пятибалльную систему оценок
    Замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев на круглом столе в «Известиях» заявил, что ведомство обсуждает вопрос об отказе от пятибалльной системы оценок в школах.

    «Там очень много работы. Многие годы идем к тому, чтобы выстроить всероссийскую систему оценки качества. Корень зла в том, что учитель не владеет современными методиками внутришкольного оценивания», — сказал Музаев.

    Руководитель Центра мониторинга качества образования Института образования НИУ ВШЭ, «отец ЕГЭ» Виктор Болотов в ходе обсуждения отметил, что этот вопрос обсуждается, но для внедрения таких изменений необходимо повышение квалификации учителей.

    «Пятибалльная система — позавчерашняя. Безусловно, ее надо менять. Мы в свое время делали работы по переходу на многобалльные системы. Был большой проект по 12-балльной системе, — добавил Болотов. — В школе на самом деле сейчас четырехбалльная система — кол никому не ставят. При этом учитель ставит три с плюсом, четыре с минусом. Надо легализовать эти плюсы и минусы».
    Источник: https://shr.name/dZtRw
    Фото: РИА Новости/Михаил Мокрушин
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