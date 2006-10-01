В Башкирии ЕГЭ можно сдать повторно в сентябре

Заявления будут принимать с 6 по 20 августа, сообщили в пресс-службе Минобразования республики.
А подавать документ нужно в органы местного самоуправления.
Экзамены в сентябре будут проведены по двум обязательным для выпускников предметам — математике базового уровня и русскому языку:
4 сентября — русский язык;
7 сентября — математика базового уровня;
15 сентября — русский язык и математика базового уровня.
Кто имеет право на сдачу ЕГЭ в сентябре?
— Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам, — рассказали в министерстве. — Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.
Источник: http://i-gazeta.com/
А подавать документ нужно в органы местного самоуправления.
Экзамены в сентябре будут проведены по двум обязательным для выпускников предметам — математике базового уровня и русскому языку:
4 сентября — русский язык;
7 сентября — математика базового уровня;
15 сентября — русский язык и математика базового уровня.
Кто имеет право на сдачу ЕГЭ в сентябре?
— Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам, — рассказали в министерстве. — Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.
Источник: http://i-gazeta.com/
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Метки: ЕГЭ