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    В Башкирии ЕГЭ можно сдать повторно в сентябре

    slavin Сегодня, 13:04169
    В Башкирии ЕГЭ можно сдать повторно в сентябре
    Заявления будут принимать с 6 по 20 августа, сообщили в пресс-службе Минобразования республики.

    А подавать документ нужно в органы местного самоуправления.

    Экзамены в сентябре будут проведены по двум обязательным для выпускников предметам — математике базового уровня и русскому языку:
    4 сентября — русский язык;
    7 сентября — математика базового уровня;
    15 сентября — русский язык и математика базового уровня.

    Кто имеет право на сдачу ЕГЭ в сентябре?
    — Принять участие в ЕГЭ в сентябре имеют право обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию после 11 класса, либо получившие неудовлетворительный результат по одному или обоим обязательным предметам, — рассказали в министерстве. — Выпускники прошлых лет и выпускники, получившие аттестат о среднем общем образовании в 2018 году, желающие улучшить полученные ранее удовлетворительные результаты, к участию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.
    Источник: http://i-gazeta.com/
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    Метки: ЕГЭ

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