В Башкирии ЕГЭ можно сдать повторно в сентябре

В Башкирии набрали 100 баллов по русскому языку сразу 25 выпускников

Стали известны результаты ЕГЭ по русскому языку, который прошел 6 июня. В Башкортостане его сдавали более 18 тысяч человек, а набрать максимальное количество баллов смогли в этом году сразу 25 выпускников.