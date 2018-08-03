В Уфе 10 августа состоится большой республиканский педсовет

10 августа в уфимском Конгресс-холле состоится ежегодное Республиканское августовское совещание по образованию. Главная тема предстоящей встречи — «Создание современной безопасной образовательной среды».
Традиционно в рамках совещания будет организована работа нескольких тематический дискуссионных площадок. В частности, представители педагогического сообщества обсудят вопросы введения новых методов обучения и воспитания, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, модернизации профессионального образования, создание условий для развития современного инклюзивного образования.
Планируется, что в работе августовского педсовета примут участие представители республиканских властей и профессиональных образовательных организаций, активисты родительского сообществ, а также специально приглашенные гости из регионов страны. В частности, 10 августа в Уфе выступят заместитель руководителя образовательного Фонда «Талант и успех», руководитель центра образовательных программ Образовательного центра «Сириус» Алексей Турчин, заместитель руководителя учебно-методического центра Образовательного центра «Сириус» Артем Лопатин, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации Алексей Левченко.
Начало пленарного заседания в 14 часов.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Традиционно в рамках совещания будет организована работа нескольких тематический дискуссионных площадок. В частности, представители педагогического сообщества обсудят вопросы введения новых методов обучения и воспитания, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, модернизации профессионального образования, создание условий для развития современного инклюзивного образования.
Планируется, что в работе августовского педсовета примут участие представители республиканских властей и профессиональных образовательных организаций, активисты родительского сообществ, а также специально приглашенные гости из регионов страны. В частности, 10 августа в Уфе выступят заместитель руководителя образовательного Фонда «Талант и успех», руководитель центра образовательных программ Образовательного центра «Сириус» Алексей Турчин, заместитель руководителя учебно-методического центра Образовательного центра «Сириус» Артем Лопатин, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации Алексей Левченко.
Начало пленарного заседания в 14 часов.
Источник: http://www.bashinform.ru/
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Метки: Уфа