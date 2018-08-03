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    На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей

    slavin Сегодня, 15:1489
    На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей
    Средства из бюджета направят на капитальный ремонт и создание современных технопарков.

    Вопрос об укреплении материально-технической базы школ и детских садов республики обсуждался в рамках оперативного совещания в правительстве Башкирии. Премьер-министр главы республики сообщил, что Рустэм Хамитов поручил направить один миллиард рублей из дополнительных доходов республиканского бюджета на улучшение детских учреждений.

    — Около 300 миллионов рублей будет выделено на капитальный ремонт республиканских учреждений образования, около 360 миллионов рублей — на капремонт муниципальных учреждений. В частности, это позволит усилить противопожарную безопасность и обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, — отметил Рустэм Марданов.

    В цифрах: 64 миллиона рублей на развитие технопарков, 100 миллионов – капитальный ремонт в детских садах, в основном деньги будут направлены на создание условий для ясельных групп, и 85 миллионов рублей на «подтягивание» учреждений до стандартов WorldSkills.
    Источник: https://proural.info/
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    Метки: Экономика

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