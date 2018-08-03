На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей

В Башкортостане на поддержку сельских домов культуры направят 53,5 млн рубл ...

В Башкирии стартует прием заявок на включение местных домов культуры в партийный проект «Культура малой Родины». На улучшение материально-технической базы сельских клубов в республике направят 53,5 млн рублей. Из них федеральное финансирование составит 47,1 млн рублей, региональное софинансирование 6, 4 млн рублей.