На школы и детские сады Башкирии выделят 1 млрд рублей

Средства из бюджета направят на капитальный ремонт и создание современных технопарков.
Вопрос об укреплении материально-технической базы школ и детских садов республики обсуждался в рамках оперативного совещания в правительстве Башкирии. Премьер-министр главы республики сообщил, что Рустэм Хамитов поручил направить один миллиард рублей из дополнительных доходов республиканского бюджета на улучшение детских учреждений.
— Около 300 миллионов рублей будет выделено на капитальный ремонт республиканских учреждений образования, около 360 миллионов рублей — на капремонт муниципальных учреждений. В частности, это позволит усилить противопожарную безопасность и обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, — отметил Рустэм Марданов.
В цифрах: 64 миллиона рублей на развитие технопарков, 100 миллионов – капитальный ремонт в детских садах, в основном деньги будут направлены на создание условий для ясельных групп, и 85 миллионов рублей на «подтягивание» учреждений до стандартов WorldSkills.
Источник: https://proural.info/
Вопрос об укреплении материально-технической базы школ и детских садов республики обсуждался в рамках оперативного совещания в правительстве Башкирии. Премьер-министр главы республики сообщил, что Рустэм Хамитов поручил направить один миллиард рублей из дополнительных доходов республиканского бюджета на улучшение детских учреждений.
— Около 300 миллионов рублей будет выделено на капитальный ремонт республиканских учреждений образования, около 360 миллионов рублей — на капремонт муниципальных учреждений. В частности, это позволит усилить противопожарную безопасность и обеспечить антитеррористическую защищенность объектов, — отметил Рустэм Марданов.
В цифрах: 64 миллиона рублей на развитие технопарков, 100 миллионов – капитальный ремонт в детских садах, в основном деньги будут направлены на создание условий для ясельных групп, и 85 миллионов рублей на «подтягивание» учреждений до стандартов WorldSkills.
Источник: https://proural.info/
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Метки: Экономика