Авторизация


    • Забыли пароль?

    Перенесут ли начало учебного года в Башкирии?

    slavin Сегодня, 12:39113
    Перенесут ли начало учебного года в Башкирии?
    В этом году учебный год для московских школьников начнется не 1 сентября, которое приходится на субботу, а в понедельник, 3 сентября. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

    «В этом году ребятишкам повезло. Учебный год начнется 3 сентября, в понедельник», — приводит издание слова мэра столицы.

    Отмечается, что 1 сентября в этом году приходится на субботу, а суббота в Москве уже несколько лет является неучебным днем.

    Школьникам Башкортостана в этом отношении повезло меньше. Учащиеся республики приступят к занятиям на два дня раньше — в субботу, 1 сентября.

    О том, что начало учебного года в республике переноситься не будет, министр образования Башкортостана заявила в эфире утреней программы «Салям» на телеканале «БСТ».

    «1 сентября в этом году приходится на субботу, думаю, родители будут довольны тем, что смогут проводить своих детей в школу. Переноса 1 сентября не будет», — заявила глава регионального Министерства образования.

    В следующем году 1 сентября придется на воскресенье.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus