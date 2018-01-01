Перенесут ли начало учебного года в Башкирии?

В этом году учебный год для московских школьников начнется не 1 сентября, которое приходится на субботу, а в понедельник, 3 сентября. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«В этом году ребятишкам повезло. Учебный год начнется 3 сентября, в понедельник», — приводит издание слова мэра столицы.
Отмечается, что 1 сентября в этом году приходится на субботу, а суббота в Москве уже несколько лет является неучебным днем.
Школьникам Башкортостана в этом отношении повезло меньше. Учащиеся республики приступят к занятиям на два дня раньше — в субботу, 1 сентября.
О том, что начало учебного года в республике переноситься не будет, министр образования Башкортостана заявила в эфире утреней программы «Салям» на телеканале «БСТ».
«1 сентября в этом году приходится на субботу, думаю, родители будут довольны тем, что смогут проводить своих детей в школу. Переноса 1 сентября не будет», — заявила глава регионального Министерства образования.
В следующем году 1 сентября придется на воскресенье.
Источник: http://www.bashinform.ru/
«В этом году ребятишкам повезло. Учебный год начнется 3 сентября, в понедельник», — приводит издание слова мэра столицы.
Отмечается, что 1 сентября в этом году приходится на субботу, а суббота в Москве уже несколько лет является неучебным днем.
Школьникам Башкортостана в этом отношении повезло меньше. Учащиеся республики приступят к занятиям на два дня раньше — в субботу, 1 сентября.
О том, что начало учебного года в республике переноситься не будет, министр образования Башкортостана заявила в эфире утреней программы «Салям» на телеканале «БСТ».
«1 сентября в этом году приходится на субботу, думаю, родители будут довольны тем, что смогут проводить своих детей в школу. Переноса 1 сентября не будет», — заявила глава регионального Министерства образования.
В следующем году 1 сентября придется на воскресенье.
Источник: http://www.bashinform.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.