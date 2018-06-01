В России больных простудой детей не пустят в детсады и школы

Президент России предложил награждать лучших учителей премией в 200 тысяч р ...

Президент России предложил выплачивать лучшим учителям премии в размере 200 тысяч рублей. На федеральном портале проектов опубликован проект указа Владимира Владимировича Путина о выплате премий "за выдающиеся результаты в образовании". Отмечается, что премию учителям будут выплачивать уже с 2018 года.