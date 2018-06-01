В России больных простудой детей не пустят в детсады и школы

В России больных простудой детей не будут пускать в детские сады и школы. Новые правила будут действовать с сентября этого года. Об этом сообщила ежедневная газета «Известия.RU». Каждый день с утра ребят будут осматривать в учреждениях. Если обнаружилось, что они болеют или начинают заболевать, то их отправят домой. Цель меры — чтобы было как можно меньше риска распространения инфекции.
Постановление главного санитарного врача России Анны Поповой будут действовать в осенне-зимний период. Некоторых родителей смущает, что одному из них придётся брать больничный, а это потеря денег. Ведущий научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Татьяна Федоскова отмечает, что любое лечение нужно доводить до конца.
Фотография: Интернет
Источник: https://bash.news/
Постановление главного санитарного врача России Анны Поповой будут действовать в осенне-зимний период. Некоторых родителей смущает, что одному из них придётся брать больничный, а это потеря денег. Ведущий научный сотрудник Института иммунологии ФМБА России Татьяна Федоскова отмечает, что любое лечение нужно доводить до конца.
Фотография: Интернет
Источник: https://bash.news/
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