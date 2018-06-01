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    В Уфе начали работу дискуссионные площадки Республиканского августовского совещания по образованию

    slavin Сегодня, 10:3285
    В Уфе начали работу дискуссионные площадки Республиканского августовского совещания по образованию
    Сегодня, 10 августа, в Уфе проходит традиционное республиканское августовское совещание по образованию. В уфимском Конгресс-холле собрались представители государственной власти, специалисты в области педагогики и образования, чтобы обсудить итоги прошедшего учебного года и планы на будущее.

    В этом году темой совещания стало «Создание современной безопасной образовательной среды». Дискуссионные площадки уже начали свою работу. После обсуждений и круглых столов пройдет пленарное заседание. Эксперты в области образования рассмотрят вопросы введения новых методов обучения и воспитания, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, модернизации профессионального образования, создание условий для развития современного инклюзивного образования и другие.

    Также в рамках августовского совещания выступят заместитель руководителя образовательного Фонда «Талант и успех», руководителя центра образовательных программ Образовательного центра «Сириус» Алексей Турчин, заместитель руководителя учебно-методического центра Образовательного центра «Сириус» Артем Лопатин, заместитель директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации Алексей Левченко, представители профессиональных образовательных организаций, родительского сообщества.
    Источник: http://www.bashinform.ru/
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