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    Депутаты предлагают избавить школьников от домашних заданий

    slavin Сегодня, 11:1270
    Депутаты предлагают избавить школьников от домашних заданий
    Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов уверен: главное для детей - иметь больше свободного времени и тратить его на прогулки и игры на свежем воздухе. И без лишних кружков и секций, пожалуйста.

    Сто процентов, что ученики будут только за! Вспомните свое счастливое школьное детство - что наводило на вас уныния больше, чем ненавистная "домашка"?

    Вот и депутат уверен, что постоянная перегрузка занятиями вызывает у многих школьников только апатию.

    Сначала им приходится полдня отсиживать на всё усложняющихся уроках. Потом у большинства еще начинаются кружки, секции и дополнительные развивающие занятия.

    А по возвращении домой нужно снова усаживаться за рабочий стол и справляться с заданным по множеству предметов.

    «В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет... Домашнее задание - это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», - цитирует заявление Чернышова Агентство городских новостей «Москва»..

    По мнению депутата, школьникам нужно больше времени на общение с друзьями и игры на свежем воздухе. А ведь на самом деле - разве здоровье детей не важнее всего?
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