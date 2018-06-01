Депутаты предлагают избавить школьников от домашних заданий

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов уверен: главное для детей - иметь больше свободного времени и тратить его на прогулки и игры на свежем воздухе. И без лишних кружков и секций, пожалуйста.
Сто процентов, что ученики будут только за! Вспомните свое счастливое школьное детство - что наводило на вас уныния больше, чем ненавистная "домашка"?
Вот и депутат уверен, что постоянная перегрузка занятиями вызывает у многих школьников только апатию.
Сначала им приходится полдня отсиживать на всё усложняющихся уроках. Потом у большинства еще начинаются кружки, секции и дополнительные развивающие занятия.
А по возвращении домой нужно снова усаживаться за рабочий стол и справляться с заданным по множеству предметов.
«В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет... Домашнее задание - это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», - цитирует заявление Чернышова Агентство городских новостей «Москва»..
По мнению депутата, школьникам нужно больше времени на общение с друзьями и игры на свежем воздухе. А ведь на самом деле - разве здоровье детей не важнее всего?
Сто процентов, что ученики будут только за! Вспомните свое счастливое школьное детство - что наводило на вас уныния больше, чем ненавистная "домашка"?
Вот и депутат уверен, что постоянная перегрузка занятиями вызывает у многих школьников только апатию.
Сначала им приходится полдня отсиживать на всё усложняющихся уроках. Потом у большинства еще начинаются кружки, секции и дополнительные развивающие занятия.
А по возвращении домой нужно снова усаживаться за рабочий стол и справляться с заданным по множеству предметов.
«В школах во всем мире уходят от домашнего задания, и ничего страшного в этом нет... Домашнее задание - это ненужная сегодня вещь. Мы и так заставляем детей все время находиться в школе или на каких-то занятиях», - цитирует заявление Чернышова Агентство городских новостей «Москва»..
По мнению депутата, школьникам нужно больше времени на общение с друзьями и игры на свежем воздухе. А ведь на самом деле - разве здоровье детей не важнее всего?
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