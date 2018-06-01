В Башкирии на ремонт школ и детсадов выделили 1 млрд рублей

На ремонт образовательных учреждений в Башкирии дополнительно выделен 1 миллиард рублей. Об этом накануне рассказал министр экономического развития РБ Сергей Новиков во время визита в Караидельский район.
Деньги будут направлены на улучшение материально-технической базы школ и детских садов. В частности, в сельских образовательных учреждениях будет создана благоприятная среда для детей с ограниченными возможностями. Также появится новое оборудование в спортивных залах. Новиков отметил, что в рамках подготовки к 100-летию республики появляются новые социально значимые объекты. К началу года построено 7 новых образовательных учреждений. Ожидается открытие еще 6 школ вместимостью более чем в 4 тысячи мест и два дошкольных учреждения для 285 детей.
Источник: http://ufatime.ru/
Деньги будут направлены на улучшение материально-технической базы школ и детских садов. В частности, в сельских образовательных учреждениях будет создана благоприятная среда для детей с ограниченными возможностями. Также появится новое оборудование в спортивных залах. Новиков отметил, что в рамках подготовки к 100-летию республики появляются новые социально значимые объекты. К началу года построено 7 новых образовательных учреждений. Ожидается открытие еще 6 школ вместимостью более чем в 4 тысячи мест и два дошкольных учреждения для 285 детей.
Источник: http://ufatime.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Новости