На образовательные учреждения Башкирии выделили 44 млрд рублей

В Башкирии в этом году на образование в детских садах, школах и университетах выделено около 44 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве сообщила глава Минобра республики Гульназ Шафикова. Часть средств пошла на капитальный ремонт образовательных организаций.
К концу года планируется ввод в эксплуатацию 6 школ и одного детского сада. За 2017-2018 годы закуплено 128 школьных автобусов, чтобы дети из отдаленных населенных пунктов получили комфортные условия обучения. Горячим питанием обеспечены 98,7% всех образовательных организаций. На покупку учебников выделяется одна тысяча рублей на школьника.
Кроме того, проведена проверка пожарной и антитеррористической безопасности учебных заведений. Все организации оказались оснащены пожарной сигнализацией, 72% зданий оснащены системой видеонаблюдения. Во всех учебных заведениях присутствует охрана.
В этом году учебный год начнется для 479,8 тысячи жителей Башкирии. В первый класс пойдут 53 тысячи детей. 91% из них будут учиться в первую смену.
Источник: https://gorobzor.ru
К концу года планируется ввод в эксплуатацию 6 школ и одного детского сада. За 2017-2018 годы закуплено 128 школьных автобусов, чтобы дети из отдаленных населенных пунктов получили комфортные условия обучения. Горячим питанием обеспечены 98,7% всех образовательных организаций. На покупку учебников выделяется одна тысяча рублей на школьника.
Кроме того, проведена проверка пожарной и антитеррористической безопасности учебных заведений. Все организации оказались оснащены пожарной сигнализацией, 72% зданий оснащены системой видеонаблюдения. Во всех учебных заведениях присутствует охрана.
В этом году учебный год начнется для 479,8 тысячи жителей Башкирии. В первый класс пойдут 53 тысячи детей. 91% из них будут учиться в первую смену.
Источник: https://gorobzor.ru
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