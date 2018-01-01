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    В Башкирии за школьные парты сядут около 53 тысяч первоклассников

    slavin Сегодня, 15:1682
    В Башкирии за школьные парты сядут около 53 тысяч первоклассников
    В этом году за школьные парты сядут 479,8 тысячи ребят. Такие данные озвучила министр образования Башкирии Гульназ Шафикова на правительственном совещании, посвященном подготовке к учебному году.

    Учащихся в республике станет на 12,7 тысячи человек больше, чем в 2017-м, при этом первоклашек станет больше на 700 человек. По словам г-жи Шафиковой, на капитальный ремонт, материально-техническое оснащение и работы по энергосбережению 63 учреждения получили 381,5 миллиона рублей

    Также до конца этого года в Башкирии планируется сдать шесть новых школ на 3653 места и один детский сад, рассчитанный на 90 малышей. С учетом новых объектов обучение школьников в одну смену достигнет в регионе 91 процента.
    Источник: http://www.sobkor02.ru/
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