В Башкирии за школьные парты сядут около 53 тысяч первоклассников





Учащихся в республике станет на 12,7 тысячи человек больше, чем в 2017-м, при этом первоклашек станет больше на 700 человек. По словам г-жи Шафиковой, на капитальный ремонт, материально-техническое оснащение и работы по энергосбережению 63 учреждения получили 381,5 миллиона рублей



Также до конца этого года в Башкирии планируется сдать шесть новых школ на 3653 места и один детский сад, рассчитанный на 90 малышей. С учетом новых объектов обучение школьников в одну смену достигнет в регионе 91 процента.

Источник: В этом году за школьные парты сядут 479,8 тысячи ребят. Такие данные озвучила министр образования Башкирии Гульназ Шафикова на правительственном совещании, посвященном подготовке к учебному году.Учащихся в республике станет на 12,7 тысячи человек больше, чем в 2017-м, при этом первоклашек станет больше на 700 человек. По словам г-жи Шафиковой, на капитальный ремонт, материально-техническое оснащение и работы по энергосбережению 63 учреждения получили 381,5 миллиона рублейТакже до конца этого года в Башкирии планируется сдать шесть новых школ на 3653 места и один детский сад, рассчитанный на 90 малышей. С учетом новых объектов обучение школьников в одну смену достигнет в регионе 91 процента.Источник: http://www.sobkor02.ru/

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