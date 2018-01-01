В Иглино к 100-летию республики откроются школа и детсад

В Башкирии на ремонт школ и детсадов выделили 1 млрд рублей

На ремонт образовательных учреждений в Башкирии дополнительно выделен 1 миллиард рублей. Об этом накануне рассказал министр экономического развития РБ Сергей Новиков во время визита в Караидельский район.