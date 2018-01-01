В Иглино к 100-летию республики откроются школа и детсад

В Иглино к 100-летию республики появится современный образовательный комплекс — школа и детский сад, который позволит решить проблему с дефицитом мест в детских садах и школах села. Пригородный район сегодня стал местом активных миграционных процессов и прироста взрослого и детского населения. В новый комплекс войдут школа на 640 мест и детский сад на 160 мест с двумя ясельными группами, сообщила депутат Госдумы Зугура Рахматуллина. Парламентарий приняла участие в ежегодной конференции работников образования района. Состояние многоуровневой системы образования Иглинского района, в которой сегодня 668 педагогических работников воспитывают и обучают около 7300 детей, проблемы и задачи работников образования, состояние здоровья школьников, инклюзивное обучение и другие темы нашли отражение в выступлениях участников совещания.
Зугура Рахматуллина поздравила педагогов с началом учебного года, проинформировала о законодательной работе Госдумы и принятых многочисленных «социальных» законах, направленных на поддержку участников образовательного процесса: семьи, воспитанников и школьников, педагогов.
Более того, по мнению парламентария, достойное будущее каждого поселения, района, республики и большой страны рождается благодаря совместным усилиям семьи, педагогов и воспитателей детских садов и школ, исполнительной и законодательной власти разных уровней.
«В районе сегодня функционируют 58 образовательных организаций, и они все готовы к новому учебному году. На базе учреждений дополнительного образования и школ работают многочисленные кружки и спортивные секции, проводятся школьные спартакиады, культурно-зрелищные мероприятия», — отметила депутат.
Иглинский район — многонациональный район, в котором проживают русские, башкиры, татары, чуваши, белорусы. В детских садах и школах района проводится целенаправленная работа по формированию поликультурной личности, приобщению детей к родному языку и культуре.
Зугура Рахматуллина в своем выступлении особо отметила роль совместной работы руководителей школ, учителей и родителей в изучении и в добровольном выборе родных и государственных языков. Она подчеркнула, что современные родители должны осознавать, что «знание родного языка, умение на нем говорить, читать, думать — это благо, расширение мировоззренческого и культурно-языкового кругозора ребенка, воспитание в нем уважительного отношения к носителям другой культуры и языка».
Источник: http://www.bashinform.ru/
Зугура Рахматуллина поздравила педагогов с началом учебного года, проинформировала о законодательной работе Госдумы и принятых многочисленных «социальных» законах, направленных на поддержку участников образовательного процесса: семьи, воспитанников и школьников, педагогов.
Более того, по мнению парламентария, достойное будущее каждого поселения, района, республики и большой страны рождается благодаря совместным усилиям семьи, педагогов и воспитателей детских садов и школ, исполнительной и законодательной власти разных уровней.
«В районе сегодня функционируют 58 образовательных организаций, и они все готовы к новому учебному году. На базе учреждений дополнительного образования и школ работают многочисленные кружки и спортивные секции, проводятся школьные спартакиады, культурно-зрелищные мероприятия», — отметила депутат.
Иглинский район — многонациональный район, в котором проживают русские, башкиры, татары, чуваши, белорусы. В детских садах и школах района проводится целенаправленная работа по формированию поликультурной личности, приобщению детей к родному языку и культуре.
Зугура Рахматуллина в своем выступлении особо отметила роль совместной работы руководителей школ, учителей и родителей в изучении и в добровольном выборе родных и государственных языков. Она подчеркнула, что современные родители должны осознавать, что «знание родного языка, умение на нем говорить, читать, думать — это благо, расширение мировоззренческого и культурно-языкового кругозора ребенка, воспитание в нем уважительного отношения к носителям другой культуры и языка».
Источник: http://www.bashinform.ru/
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