В Башкирии на уроках физкультуры предлагают ввести уроки плавания





«Суть программы – не сделать из ребенка спортсмена, а научить его держаться правильно на воде. Дети не умеют этого делать. Основная ошибка тех детей, которые тонут во время купания – неправильное поведение в воде. Так, согласно статистике, только в этом году в Башкортостане утонули более 70 маленьких жителей республики», - подчеркнул Рафис Габдрахманов.



Программу планируется запустить в одном из районов Башкортостана. Если опыт окажется успешным, он будет распространен на всю территорию республики. Учителя физкультуры пройдут курсы спасателей. Поскольку при школах нет своих бассейнов, занятия будут проходить на базе ФОКов.



«Данная инициатива имеет право на жизнь. Раз есть такая возможность испытать это на каком-то одном районе, я думаю, Федерация плавания ее выберет. Можно ее включить в проект «Детский спорт» партии «Единая Россия», - отметила многократная чемпионка Паралимпийских игр по плаванию, депутат Госсобрания РБ Оксана Савченко.

Источник: Пилотный проект по внедрению уроков плавания во время занятий физкультуры в школах будет реализован в одном из районов республики. Такую идею предложил ответственный секретарь Федерации плавания Башкортостана Рафис Габдрахманов на Форуме общественных инициатив, организованном «Единой Россией».«Суть программы – не сделать из ребенка спортсмена, а научить его держаться правильно на воде. Дети не умеют этого делать. Основная ошибка тех детей, которые тонут во время купания – неправильное поведение в воде. Так, согласно статистике, только в этом году в Башкортостане утонули более 70 маленьких жителей республики», - подчеркнул Рафис Габдрахманов.Программу планируется запустить в одном из районов Башкортостана. Если опыт окажется успешным, он будет распространен на всю территорию республики. Учителя физкультуры пройдут курсы спасателей. Поскольку при школах нет своих бассейнов, занятия будут проходить на базе ФОКов.«Данная инициатива имеет право на жизнь. Раз есть такая возможность испытать это на каком-то одном районе, я думаю, Федерация плавания ее выберет. Можно ее включить в проект «Детский спорт» партии «Единая Россия», - отметила многократная чемпионка Паралимпийских игр по плаванию, депутат Госсобрания РБ Оксана Савченко.Источник: https://sterlegrad.ru/

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