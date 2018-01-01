Учителя из Башкирии будут преподавать в школах Таджикистана

Об этом сообщила сенатор от республики Лилия Гумерова на встрече, посвященной старту российско-таджикского культурно-образовательного проекта.
В составе общероссийской группы в школах Таджикистана будут работать 11 учителей из Башкирии.
По словам Лилии Гумеровой, поездка педагогов в братскую республику — уникальный гуманитарный проект, стартовавший в 2017 году по инициативе Совета Федерации и высшего законодательного и представительного органа Республики Таджикистан — Маджлиси милли Маджлиси Оли.
— Таджикистан сегодня является одним из приоритетных, стратегических партнеров нашей страны. Год назад 29 учителей из семи российских регионов отправились на работу в Таджикистан, 26 учителей из призыва прошлого года приняли решение продолжить свою миссию, — заявила сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова. — Общими усилиями было обеспечено комфортное пребывание российских специалистов в Таджикистане, налажен их быт, выстроена система социальной поддержки. И очень отрадно, что в сформированную группу больше всего отобрано учителей из Республики Башкортостан. Это означает, что наши знания, умения, опыт педагогической школы Башкортостана ценится в России и в мире.
Источник: https://proural.info/
В составе общероссийской группы в школах Таджикистана будут работать 11 учителей из Башкирии.
По словам Лилии Гумеровой, поездка педагогов в братскую республику — уникальный гуманитарный проект, стартовавший в 2017 году по инициативе Совета Федерации и высшего законодательного и представительного органа Республики Таджикистан — Маджлиси милли Маджлиси Оли.
— Таджикистан сегодня является одним из приоритетных, стратегических партнеров нашей страны. Год назад 29 учителей из семи российских регионов отправились на работу в Таджикистан, 26 учителей из призыва прошлого года приняли решение продолжить свою миссию, — заявила сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова. — Общими усилиями было обеспечено комфортное пребывание российских специалистов в Таджикистане, налажен их быт, выстроена система социальной поддержки. И очень отрадно, что в сформированную группу больше всего отобрано учителей из Республики Башкортостан. Это означает, что наши знания, умения, опыт педагогической школы Башкортостана ценится в России и в мире.
Источник: https://proural.info/
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