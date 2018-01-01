Учителя из Башкирии будут преподавать в школах Таджикистана

В Башкирии в новом учебном году молодые учителя, вернувшиеся преподавать в ...

В Башкортостане в новом учебном году 30 молодых учителей, которые приедут преподавать в сельские школы, получат по 200 тысяч рублей. Кроме того, для них предусмотрены надбавки, сообщила министр образования РБ Гульназ Шафикова в ходе пресс-конференции по итогам ЕГЭ.