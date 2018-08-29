В трех городах Башкирии Яндекс.Лицей будет обучать детишек программированию





Программа Яндекс.Лицея рассчитана на два года. На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. Как распорядиться полученными знаниями, каждый решает сам. Кто-то, возможно, захочет стать разработчиком и создавать игры или веб-приложения. А тем, кто мечтает пойти в науку, умение программировать пригодится, например, для обработки результатов экспериментов.



Набор в Яндекс.Лицей — конкурсный. Заявки принимаются от школьников 8 и 9 классов. Независимо от возраста, ребята занимаются по общей программе в течение двух лет. Для поступления нужно до 9 сентября заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-тестирование. Те, кто справится, получат приглашение на собеседование.



В Уфе Яндекс.Лицей сотрудничает с Башкирским государственным университетом, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и Республиканским инженерным лицеем-интернатом, в Стерлитамаке — с филиалом БГУ, а в Салавате — с лицеем №1. На всех площадках, кроме РИЛИ, занятия будут проходить дважды в неделю после 15:00, поэтому их легко совмещать со школой. А учащиеся лицея-интерната будут работать по программе Яндекс.Лицея на уроках информатики, в рамках основной учёбы. Занятия ведут опытные местные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.



«В Яндекс.Лицее школьники будут учиться промышленному программированию — начиная с простых программ и заканчивая сложными групповыми проектами, — рассказывает директор Яндекс.Лицея Марина Суслова. — Проект появился в 2016 году, и с каждый годом его масштабы растут. Мы начали с Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, где этой весной был первый выпуск, а сегодня открыли набор уже в 58 городах».



Яндекс.Лицей работает на 131 площадке почти в половине регионов России, а также в Казахстане. Партнёр проекта в Башкирии — Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».



Яндекс.Лицей создан при участии Школы анализа данных (ШАД) — образовательного проекта Яндекса с десятилетней историей. В Школе, рассчитанной на студентов и выпускников вузов, преподают машинное обучение, компьютерное зрение и другие направления современных компьютерных наук. С 2007 года в ШАД подготовили более 600 специалистов для IT-индустрии, которые сейчас работают в российских и зарубежных компаниях. Школа участвовала в разработке учебного плана факультета компьютерных наук НИУ ВШЭ, который открылся в 2014 году.

Источник: В Уфе, Стерлитамаке и Салавате начался первый набор в Яндекс.Лицей. Это бесплатные курсы, где школьников обучают программированию на примере Python — простого в освоении языка с богатыми возможностями.Программа Яндекс.Лицея рассчитана на два года. На занятиях ребята знакомятся с теорией и осваивают технологии на практике. Как распорядиться полученными знаниями, каждый решает сам. Кто-то, возможно, захочет стать разработчиком и создавать игры или веб-приложения. А тем, кто мечтает пойти в науку, умение программировать пригодится, например, для обработки результатов экспериментов.Набор в Яндекс.Лицей — конкурсный. Заявки принимаются от школьников 8 и 9 классов. Независимо от возраста, ребята занимаются по общей программе в течение двух лет. Для поступления нужно до 9 сентября заполнить анкету на сайте и пройти онлайн-тестирование. Те, кто справится, получат приглашение на собеседование.В Уфе Яндекс.Лицей сотрудничает с Башкирским государственным университетом, Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и Республиканским инженерным лицеем-интернатом, в Стерлитамаке — с филиалом БГУ, а в Салавате — с лицеем №1. На всех площадках, кроме РИЛИ, занятия будут проходить дважды в неделю после 15:00, поэтому их легко совмещать со школой. А учащиеся лицея-интерната будут работать по программе Яндекс.Лицея на уроках информатики, в рамках основной учёбы. Занятия ведут опытные местные преподаватели, которые прошли обучение в Яндексе.«В Яндекс.Лицее школьники будут учиться промышленному программированию — начиная с простых программ и заканчивая сложными групповыми проектами, — рассказывает директор Яндекс.Лицея Марина Суслова. — Проект появился в 2016 году, и с каждый годом его масштабы растут. Мы начали с Калуги, Пензы, Саратова и Тамбова, где этой весной был первый выпуск, а сегодня открыли набор уже в 58 городах».Яндекс.Лицей работает на 131 площадке почти в половине регионов России, а также в Казахстане. Партнёр проекта в Башкирии — Государственный комитет Республики Башкортостан по информатизации и вопросам функционирования системы «Открытая Республика».Источник: https://sterlegrad.ru/

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