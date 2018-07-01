Важные нововведения в образовании Башкирии

В Башкирии 1 сентября сядут за парты 479 тысяч школьников, из которых 53 тысячи детей – первоклассники. Это на 12 тысяч человек больше, чем годом ранее. Данные приводило региональное Минобразования. ГорОбзор.ру подготовил информацию о нововведениях для учащихся.
Стипендии повысили
В 2018 году студентам вузов и колледжей с нового учебного года повысили стипендии главы республики. Такое поручение дал Правительству сам руководитель Башкирии Рустэм Хамитов. Так, теперь студенты вузов станут получать 5,7 тысячи рублей, а аспиранты – 7 тысяч рублей. В колледжах размер стипендии увеличился до 2,3 тысячи рублей.
Ранее руководство Башкирского государственного университета разъясняло, кому и на каких условиях могут выплачиваться стипендии в размере до 10 тысяч рублей. Такую сумму будут получать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд РФ, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Министерством образования и науки России, зачисленные в вузы без вступительных испытаний. Кроме того, абитуриентам, набравшим в сумме по трем предметам ЕГЭ 240 и более баллов, назначается повышенная стипендия в размере 3 тысяч рублей. Будущих студентов, сдавших ЕГЭ в сумме по трем предметам на 270 и более баллов, ждет стипендия в размере 5 тысяч рублей. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых Минобрнауки России, зачисленным без вступительных испытаний, также будет выплачиваться повышенная стипендия в размере 5 тысяч рублей.
В Башкирии откроют новые школы и детсады
В 2018 году из республиканского бюджета 39 общеобразовательным организациям выделено 200 млн рублей на ввод новых 2 667 мест за счёт капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.
- Кроме того, до конца 2018 года в республике будут введены: вторая очередь на 950 мест средней школы в Нагаево, средняя школа № 1 на 225 мест в Ленинском районе Уфы, школа на 108 мест с детским садом на 90 мест в с. Абызово Караидельского района, школа на 825 мест в с. Бакалы Бакалинского района, школа на 320 мест в Благовещенске и школа на 1 225 мест в Стерлитамаке, - уточняли власти.
Вообще, это долгосрочный тренд в Башкирии. В ходе подготовки к 100-летию Башкирии строятся и реконструируются 49 объектов образования. Среди юбилейных объектов, введенных в эксплуатацию к 100-летию республики, детские сады в Буздяке, Красноусольском, Давлеканово, Верхних Татышлах, Янауле. Как сообщила министр образования Башкирии Гульназ Шафикова, к концу 2019 года за счет разных форм будет введено еще 10 тысяч новых мест для дошкольников и введено в эксплуатацию 17 детских садов.
В одну смену в Башкирии будет учиться 91% всех школьников
В этом году продолжается переход школ на односменное обучение. По словам министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой, за последние четыре года доля обучающихся в одну смену повысилась на 5,2%. Сегодня в первую смену учатся 91% школьников. Показатель достигнет 100%, по плану властей, к 2025 году, для этого к 2021 году ученики начальной школы и выпускных классов будут учиться только в первую смену, еще через четыре года от второй смены откажутся учащиеся пятых-девятых классов. В республике будут продолжать строить новые школы и реконструировать старые. Для достижения этих целей в этом году на подготовку школ к новому учебному году из бюджета Башкирии было выделено 1 млрд рублей.
Предложен новый урок - экологический
С 1 сентября во всех школах и детсадах республики по инициативе Министерства экологии РБ будет введено экологическое просвещение. Уроки будут проходить под эгидой бренда «Зеленая Башкирия», сообщила замминистра Министерства экологии и природопользования РБ Наталья Логунова. По ее словам, в рамках проекта для школьников и дошкольников будут организованы экологические марафоны, КВНы, уроки экологической грамотности.
Изучение нацязыков – в новом формате
В 2018-2019 году в рамках программы защиты государственных и родных языков народов Башкирии в школы внедрят учебные и методические пособия, художественную литературу и наглядные материалы в цифровом формате. Планируется ежегодная подготовка 50 специалистов в области синхронного перевода с башкирского на русский, с русского на башкирский языки.
Школьники и педагоги Башкирии смогут поучаствовать в программе обмена с Саксонией
Башкирия и Саксония намерены разработать образовательный проект по обмену школьников и зарубежной стажировке педагогов с целью укрепления языковой практики. Как сообщает Курултай, член Комитета Саксонского Ландтага по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства Инес Шпрингер провела в БГАУ незапланированную встречу с руководителями тех образовательных учреждений Уфы, в которых углубленно изучается немецкий язык. Вопросы сотрудничества обсудили с директорами гимназий № 39 и № 86, Центра образования №35, школы №103. Стороны отметили взаимную выгоду сотрудничества в сфере образования, поскольку в Саксонии - территории бывшей ГДР - сохраняется большой интерес к русской культуре и русскому языку, который многие жители Свободного государства изучали в школе.
Во всех школах Башкирии будет интернет
К 1 января 2019 года все школы Башкирии подключат к высокоскоростному интернету. Крайним сроком завершения процесса назван 2020 год. Работы проводятся в рамках проекта «Цифровое равенство». Также в 2018 году в школы республики активно будут внедряться электронные учебники. По словам Рустэма Хамитова, в течение пяти лет, до 2023 года, все школы должны перейти к цифровым аналогам.
Ранее сообщалось, что проект «Цифровое равенство» в Башкирии позволит подключить все школы республики к высокоскоростному интернету к 1 января 2019 года. Крайним сроком проекта считается 2024 год. К 1 сентября текущего года планируется подключить 1,8 тысячи школ Башкирии.
Форма учеников Хоргватса для учащихся Башкирии – спорный вопрос
Спикер Курултая Константин Толкачев в преддверии 1 сентября дал свой комментарий по поводу интернет-споров о школьной форме, начавшихся накануне Дня знаний. Как сообщил на своей странице в соцсети, зачастую в интернете встречаются довольно экзотические предложения о едином стандарте одежды для учеников и учителей. Так, можно встретить варианты стилизации школьной одежды под форму Красной Армии времен Великой Отечественной войны или под форму учеников Хогвартса.
– При всем популизме подобных идей, сам вопрос о введении единой школьной формы, тем не менее, сохраняет свою актуальность и заслуживает серьезного изучения. Подобный опыт у нас был в советскую эпоху, и его можно считать положительным, – прокомментировал Константин Толкачев.
Председатель башкирского парламента также подчеркнул, что в настоящее время выбор формы проходит индивидуально для каждой отдельно взятой школы, что порождает споры между родителями. В частности, недовольство вызывают модель, качество материалов, стоимость одежды. Константин Толкачев считает, что единый стандарт упростил бы выбор формы, как и решил бы проблему наглядности социального неравенства.
– Вместе с тем, действующий вариант подбора формы индивидуально в каждой школе все-таки - рабочий. Кроме того, он позволяет учитывать климатические особенности российских регионов. Поэтому спешить с единым стандартом не стоит. Вопрос в любом случае требует широкого общественного обсуждения и подготовки соответствующей законодательной базы, - отметил спикер Курултая.
Источник: https://gorobzor.ru
Стипендии повысили
В 2018 году студентам вузов и колледжей с нового учебного года повысили стипендии главы республики. Такое поручение дал Правительству сам руководитель Башкирии Рустэм Хамитов. Так, теперь студенты вузов станут получать 5,7 тысячи рублей, а аспиранты – 7 тысяч рублей. В колледжах размер стипендии увеличился до 2,3 тысячи рублей.
Ранее руководство Башкирского государственного университета разъясняло, кому и на каких условиях могут выплачиваться стипендии в размере до 10 тысяч рублей. Такую сумму будут получать победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены сборных команд РФ, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном Министерством образования и науки России, зачисленные в вузы без вступительных испытаний. Кроме того, абитуриентам, набравшим в сумме по трем предметам ЕГЭ 240 и более баллов, назначается повышенная стипендия в размере 3 тысяч рублей. Будущих студентов, сдавших ЕГЭ в сумме по трем предметам на 270 и более баллов, ждет стипендия в размере 5 тысяч рублей. Победителям и призерам олимпиад школьников, проводимых Минобрнауки России, зачисленным без вступительных испытаний, также будет выплачиваться повышенная стипендия в размере 5 тысяч рублей.
В Башкирии откроют новые школы и детсады
В 2018 году из республиканского бюджета 39 общеобразовательным организациям выделено 200 млн рублей на ввод новых 2 667 мест за счёт капитального ремонта. Об этом сообщила пресс-служба руководителя республики.
- Кроме того, до конца 2018 года в республике будут введены: вторая очередь на 950 мест средней школы в Нагаево, средняя школа № 1 на 225 мест в Ленинском районе Уфы, школа на 108 мест с детским садом на 90 мест в с. Абызово Караидельского района, школа на 825 мест в с. Бакалы Бакалинского района, школа на 320 мест в Благовещенске и школа на 1 225 мест в Стерлитамаке, - уточняли власти.
Вообще, это долгосрочный тренд в Башкирии. В ходе подготовки к 100-летию Башкирии строятся и реконструируются 49 объектов образования. Среди юбилейных объектов, введенных в эксплуатацию к 100-летию республики, детские сады в Буздяке, Красноусольском, Давлеканово, Верхних Татышлах, Янауле. Как сообщила министр образования Башкирии Гульназ Шафикова, к концу 2019 года за счет разных форм будет введено еще 10 тысяч новых мест для дошкольников и введено в эксплуатацию 17 детских садов.
В одну смену в Башкирии будет учиться 91% всех школьников
В этом году продолжается переход школ на односменное обучение. По словам министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой, за последние четыре года доля обучающихся в одну смену повысилась на 5,2%. Сегодня в первую смену учатся 91% школьников. Показатель достигнет 100%, по плану властей, к 2025 году, для этого к 2021 году ученики начальной школы и выпускных классов будут учиться только в первую смену, еще через четыре года от второй смены откажутся учащиеся пятых-девятых классов. В республике будут продолжать строить новые школы и реконструировать старые. Для достижения этих целей в этом году на подготовку школ к новому учебному году из бюджета Башкирии было выделено 1 млрд рублей.
Предложен новый урок - экологический
С 1 сентября во всех школах и детсадах республики по инициативе Министерства экологии РБ будет введено экологическое просвещение. Уроки будут проходить под эгидой бренда «Зеленая Башкирия», сообщила замминистра Министерства экологии и природопользования РБ Наталья Логунова. По ее словам, в рамках проекта для школьников и дошкольников будут организованы экологические марафоны, КВНы, уроки экологической грамотности.
Изучение нацязыков – в новом формате
В 2018-2019 году в рамках программы защиты государственных и родных языков народов Башкирии в школы внедрят учебные и методические пособия, художественную литературу и наглядные материалы в цифровом формате. Планируется ежегодная подготовка 50 специалистов в области синхронного перевода с башкирского на русский, с русского на башкирский языки.
Школьники и педагоги Башкирии смогут поучаствовать в программе обмена с Саксонией
Башкирия и Саксония намерены разработать образовательный проект по обмену школьников и зарубежной стажировке педагогов с целью укрепления языковой практики. Как сообщает Курултай, член Комитета Саксонского Ландтага по вопросам окружающей среды и сельского хозяйства Инес Шпрингер провела в БГАУ незапланированную встречу с руководителями тех образовательных учреждений Уфы, в которых углубленно изучается немецкий язык. Вопросы сотрудничества обсудили с директорами гимназий № 39 и № 86, Центра образования №35, школы №103. Стороны отметили взаимную выгоду сотрудничества в сфере образования, поскольку в Саксонии - территории бывшей ГДР - сохраняется большой интерес к русской культуре и русскому языку, который многие жители Свободного государства изучали в школе.
Во всех школах Башкирии будет интернет
К 1 января 2019 года все школы Башкирии подключат к высокоскоростному интернету. Крайним сроком завершения процесса назван 2020 год. Работы проводятся в рамках проекта «Цифровое равенство». Также в 2018 году в школы республики активно будут внедряться электронные учебники. По словам Рустэма Хамитова, в течение пяти лет, до 2023 года, все школы должны перейти к цифровым аналогам.
Ранее сообщалось, что проект «Цифровое равенство» в Башкирии позволит подключить все школы республики к высокоскоростному интернету к 1 января 2019 года. Крайним сроком проекта считается 2024 год. К 1 сентября текущего года планируется подключить 1,8 тысячи школ Башкирии.
Форма учеников Хоргватса для учащихся Башкирии – спорный вопрос
Спикер Курултая Константин Толкачев в преддверии 1 сентября дал свой комментарий по поводу интернет-споров о школьной форме, начавшихся накануне Дня знаний. Как сообщил на своей странице в соцсети, зачастую в интернете встречаются довольно экзотические предложения о едином стандарте одежды для учеников и учителей. Так, можно встретить варианты стилизации школьной одежды под форму Красной Армии времен Великой Отечественной войны или под форму учеников Хогвартса.
– При всем популизме подобных идей, сам вопрос о введении единой школьной формы, тем не менее, сохраняет свою актуальность и заслуживает серьезного изучения. Подобный опыт у нас был в советскую эпоху, и его можно считать положительным, – прокомментировал Константин Толкачев.
Председатель башкирского парламента также подчеркнул, что в настоящее время выбор формы проходит индивидуально для каждой отдельно взятой школы, что порождает споры между родителями. В частности, недовольство вызывают модель, качество материалов, стоимость одежды. Константин Толкачев считает, что единый стандарт упростил бы выбор формы, как и решил бы проблему наглядности социального неравенства.
– Вместе с тем, действующий вариант подбора формы индивидуально в каждой школе все-таки - рабочий. Кроме того, он позволяет учитывать климатические особенности российских регионов. Поэтому спешить с единым стандартом не стоит. Вопрос в любом случае требует широкого общественного обсуждения и подготовки соответствующей законодательной базы, - отметил спикер Курултая.
Источник: https://gorobzor.ru
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.