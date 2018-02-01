В Чекмагушевском районе появится новый детский сад

Халида Кадырова, жительница с. Юмашево: «Осенью, весной, каждый год мы поднимаем этот вопрос. Там какие-то проблемы – не получается весной и осенью отопление включать, и у нас дети постоянно болеют. Если новый садик будет, в этом плане хорошо. Я думаю, насчет отопления вопросов не возникнет».

Екатерина Иванова, заведующая детским садом с. Юмашево: «Сейчас в старом садике нет ни логопеда, ни психолога. Родители уж просят, нужен логопед, тем особенно, кто идет уже в первый класс, нужны логопеды».

Рустем Ситдиков, начальник производственно-технического отдела: «Возводится первый этаж, подготавливаются стены под перекрытия. Кладем кирпичную кладку, перегородки выполняем. Работы ведутся тремя бригадами, общее количество – 12 человек».

Азат Басыров, заместитель главы администрации Чекмагушевского района: «Когда встал вопрос о выборе объекта, мы не задумываясь решили, что это будет детский садик. Потому что в первую очередь у наших органов власти стоит задача улучшения благосостояния населения, а благосостояние населения идет от благосостояния семьи».