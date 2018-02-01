В Чекмагушевском районе появится новый детский сад

В строительство – 82 миллиона. В селе Юмашево Чекмагушевского района появится новый детский сад. Это один из 100 объектов к юбилею республики. Его открытие запланировано на осень 2019 года. Подробности далее.Арине повезло: она и буквы выучить смогла, и место в садике ей нашлось. В отличие от 130 дошколят сельского поселения, которые только ожидают своей очереди. Строительство нового детского сада решит проблему дефицита мест. В старом здании даже в жаркую погоду ощутимо холодно.
Действующий садик ориентирован на 25 детей, а посещают его 38. Места в первую очередь работающим и многодетным семьям. Новое учреждение должно решить кадровую проблему: появится 18 рабочих мест. А штат пополнится новыми специалистами – психологом и логопедом.
В новый детский сад смогут пойти 95 детей. На сегодня строители возвели стены первого этажа. А уже в новом учебном году садик откроет двери для посещения.
Согласно плану застройки здесь будет игровая комната, соседнюю оборудуют под спальные места, и уже на будущий год вместо земляных насыпей появятся веранда и игровая площадка.
Напомним, формирование перечня объектов по поручению Правительства РБ обеспечивалось по принципу «не менее одного в каждом муниципалитете». Районы сами выбирали строительство тех учреждений, в которых нуждались больше всего.
Всего к вековому юбилею республики в Башкортостане запланирована стройка 18 детских садов. Самый большой на 260 мест появится в Давлеканово.
Автор: Динара Таймасханова
Источник: https://bash.news/
Халида Кадырова, жительница с. Юмашево: «Осенью, весной, каждый год мы поднимаем этот вопрос. Там какие-то проблемы – не получается весной и осенью отопление включать, и у нас дети постоянно болеют. Если новый садик будет, в этом плане хорошо. Я думаю, насчет отопления вопросов не возникнет».
Действующий садик ориентирован на 25 детей, а посещают его 38. Места в первую очередь работающим и многодетным семьям. Новое учреждение должно решить кадровую проблему: появится 18 рабочих мест. А штат пополнится новыми специалистами – психологом и логопедом.
Екатерина Иванова, заведующая детским садом с. Юмашево: «Сейчас в старом садике нет ни логопеда, ни психолога. Родители уж просят, нужен логопед, тем особенно, кто идет уже в первый класс, нужны логопеды».
В новый детский сад смогут пойти 95 детей. На сегодня строители возвели стены первого этажа. А уже в новом учебном году садик откроет двери для посещения.
Рустем Ситдиков, начальник производственно-технического отдела: «Возводится первый этаж, подготавливаются стены под перекрытия. Кладем кирпичную кладку, перегородки выполняем. Работы ведутся тремя бригадами, общее количество – 12 человек».
Согласно плану застройки здесь будет игровая комната, соседнюю оборудуют под спальные места, и уже на будущий год вместо земляных насыпей появятся веранда и игровая площадка.
Напомним, формирование перечня объектов по поручению Правительства РБ обеспечивалось по принципу «не менее одного в каждом муниципалитете». Районы сами выбирали строительство тех учреждений, в которых нуждались больше всего.
Азат Басыров, заместитель главы администрации Чекмагушевского района: «Когда встал вопрос о выборе объекта, мы не задумываясь решили, что это будет детский садик. Потому что в первую очередь у наших органов власти стоит задача улучшения благосостояния населения, а благосостояние населения идет от благосостояния семьи».
Всего к вековому юбилею республики в Башкортостане запланирована стройка 18 детских садов. Самый большой на 260 мест появится в Давлеканово.
Автор: Динара Таймасханова
Источник: https://bash.news/
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Метки: Чекмагушевский район