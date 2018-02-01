



Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, Секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев, приветствуя участников встречи, подчеркнул, что средства массовой информации играют одну из ключевых ролей в жизни страны.



«Именно вы вносите неоценимый вклад в информирование населения о политических, социальных, экономических и культурных процессах, показывая объективную картину, которая сейчас складывается как в целом в стране, так и в республике в частности, — сказал Константин Толкачев. — СМИ, социальные сети, блогосфера оказывают сильное влияние на мнения, взгляды людей. Это, кстати, одна из причин, по которой вас, абсолютно заслуженно, называют четвертой ветвью власти».



Председатель Государственного Собрания подчеркнул высокую скорость перемен в современном информационном обществе.



«В этих условиях не только скорость, но и качество подачи информации может иметь решающее значение, — считает Константин Толкачев. — В СМИ должны работать настоящие профессионалы, понимающие высокую степень ответственности в медиадеятельности. Сегодняшний форум нацелен на создание условий для этого, на содействие развитию профессиональных навыков и коммуникаций в журналистской среде».

Источник: В Уфе проходит открытый образовательный медиафорум, который объединил около 300 журналистов со всей республики. Работа форума организована в рамках трех дискуссионных площадок: «Расширение возможностей СМИ через продвижение в интернет-пространстве», «Стратегия развития региональных телеканалов», «Башкортостан — территория диалога СМИ, власти и общества». В качестве руководителей и спикеров площадок выступают депутаты Государственного Собрания, директора и главные редакторы региональных и федеральных СМИ, известные блогеры, представители крупнейших поисковых интернет-систем.Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан, Секретарь регионального отделения «Единой России» Константин Толкачев, приветствуя участников встречи, подчеркнул, что средства массовой информации играют одну из ключевых ролей в жизни страны.«Именно вы вносите неоценимый вклад в информирование населения о политических, социальных, экономических и культурных процессах, показывая объективную картину, которая сейчас складывается как в целом в стране, так и в республике в частности, — сказал Константин Толкачев. — СМИ, социальные сети, блогосфера оказывают сильное влияние на мнения, взгляды людей. Это, кстати, одна из причин, по которой вас, абсолютно заслуженно, называют четвертой ветвью власти».Председатель Государственного Собрания подчеркнул высокую скорость перемен в современном информационном обществе.«В этих условиях не только скорость, но и качество подачи информации может иметь решающее значение, — считает Константин Толкачев. — В СМИ должны работать настоящие профессионалы, понимающие высокую степень ответственности в медиадеятельности. Сегодняшний форум нацелен на создание условий для этого, на содействие развитию профессиональных навыков и коммуникаций в журналистской среде».Источник: http://www.bashinform.ru/

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