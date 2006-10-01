Жителя Нефтекамска обязали снести банный комплекс на берегу пруда

В Нефтекамске местный житель самовольно установил банный комплекс на берегу пруда. Незаконные постройки в судебном порядке обязали снести.

Мужчина огородил участок площадью более 37 соток и построил на нём банный комплекс, а помещения сдавал в аренду. Документов на землю и разрешения на строительство у предпринимателя не было. К тому же возводить постройки на этой территории запрещено – в этой зоне находится высоковольтная линия электропередач.

Бизнесмен отказался вернуть захваченный им участок муниципалитету, и прокуратура в судебном порядке потребовала демонтировать сооружения.