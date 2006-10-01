В Сибае осудят убийцу, до смерти забившего двух человек





Избитого сибайца отвезли в больницу, но травмы оказались слишком серьезными – пациент скончался через две с половиной недели.



Через четыре дня после роковой драки душегуб снова выпивал в той же квартиры и затеял ссору уже с другим собутыльником. Он ударил его головой об колено, после чего сильно избил. Потерпевший умер в злополучной квартире через несколько дней. При этом убийству пытался помещать другой участник застолья, но злоумышленник припугнул его и несколько раз ударил.



По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, задержанный стал фигурантом дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, грабеже и угрозе убийством. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Источник: По материалам дела, вечером 8 февраля горожанин участвовал в пьяном застолье с приятелями и поругался с одним из них из ревности к подруге. Сопернику он нанес несколько ударов по голове и телу, а затем дважды полоснул его по руке. У лежащего на полу мужчины преступник вытащил из кармана 800 рублей.Избитого сибайца отвезли в больницу, но травмы оказались слишком серьезными – пациент скончался через две с половиной недели.Через четыре дня после роковой драки душегуб снова выпивал в той же квартиры и затеял ссору уже с другим собутыльником. Он ударил его головой об колено, после чего сильно избил. Потерпевший умер в злополучной квартире через несколько дней. При этом убийству пытался помещать другой участник застолья, но злоумышленник припугнул его и несколько раз ударил.По данным пресс-службы следственного комитета Башкортостана, задержанный стал фигурантом дел об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, грабеже и угрозе убийством. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.Источник: http://www.sobkor02.ru/

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