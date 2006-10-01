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    В Башкирии могут запретить проезд к озеру Кандрыкуль на автомобилях

    slavin Сегодня, 10:27117
    В Башкирии могут запретить проезд к озеру Кандрыкуль на автомобилях
    В Башкирии могут ввести запрет на проезд к озеру Кандрыкуль на автомобилях. Об этом заявил Башкирский природоохранный межрайонный прокурор Рунар Шайхутдинов во время интервью «Российской газете».

    Речь шла о запрете проезда по территории природного парка «Иремель» на снегоходах. Прокурор отметил, что данный запрет является вполне обоснованным, ведь от снегоходов раздается шум и загрязняется воздух.

    Рунар Шайхутдинов добавил, что подобный запрет будет введен и на территории природного парка «Кандрыкуль». После того, как за пределами пака построят парковку, проезд к озеру на автомобилях будет запрещен.

    — Нельзя низводить природный парк до уровня городского пляжа, чтобы обеспечить досуг населения, — считает прокурор. — У него задача другая — сберечь природу для будущих поколений и минимизировать человеческое воздействие на территорию.
    Источник: http://i-gazeta.com/
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    Метки: Кандрыкуль

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