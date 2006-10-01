В Башкирии могут запретить проезд к озеру Кандрыкуль на автомобилях

В Башкирии могут ввести запрет на проезд к озеру Кандрыкуль на автомобилях. Об этом заявил Башкирский природоохранный межрайонный прокурор Рунар Шайхутдинов во время интервью «Российской газете».
Речь шла о запрете проезда по территории природного парка «Иремель» на снегоходах. Прокурор отметил, что данный запрет является вполне обоснованным, ведь от снегоходов раздается шум и загрязняется воздух.
Рунар Шайхутдинов добавил, что подобный запрет будет введен и на территории природного парка «Кандрыкуль». После того, как за пределами пака построят парковку, проезд к озеру на автомобилях будет запрещен.
— Нельзя низводить природный парк до уровня городского пляжа, чтобы обеспечить досуг населения, — считает прокурор. — У него задача другая — сберечь природу для будущих поколений и минимизировать человеческое воздействие на территорию.
Источник: http://i-gazeta.com/
Речь шла о запрете проезда по территории природного парка «Иремель» на снегоходах. Прокурор отметил, что данный запрет является вполне обоснованным, ведь от снегоходов раздается шум и загрязняется воздух.
Рунар Шайхутдинов добавил, что подобный запрет будет введен и на территории природного парка «Кандрыкуль». После того, как за пределами пака построят парковку, проезд к озеру на автомобилях будет запрещен.
— Нельзя низводить природный парк до уровня городского пляжа, чтобы обеспечить досуг населения, — считает прокурор. — У него задача другая — сберечь природу для будущих поколений и минимизировать человеческое воздействие на территорию.
Источник: http://i-gazeta.com/
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Метки: Кандрыкуль