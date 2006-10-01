В Башкирии могут запретить проезд к озеру Кандрыкуль на автомобилях

В Госдуме хотят запретить продавать пиво в пластиковой таре объемом более 0 ...

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, которым предполагается введение запрета на производство и продажу на территории России алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более 0,5 л с 1 января 2020 года. Об этом сообщается в материалах базы Госдумы.