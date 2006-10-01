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    В Стерлитамаке руководство наркодиспансера превратило санитаров в уборщиков

    slavin Вчера, 17:58102
    В Стерлитамаке руководство наркодиспансера превратило санитаров в уборщиков

    В Башкирии сотрудники наркодиспансера пожаловались на свое руководство. В Гострудинспекцию пришло коллективное обращение от санитаров Республиканского наркологического диспансера №2 в Стерлитамаке.

    В апреле их всех перевели на должность уборщиков служебных помещений, сохранив при этом прежние обязанности и уменьшив зарплату. Должность «санитар» в медучреждении упразднили.

    В итоге бывшие санитары и новоиспеченные уборщики выполняли функции и тех и других, а получали меньше. К тому же, их лишили компенсаций за вредность.


    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Стерлитамак

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