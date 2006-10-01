В Стерлитамаке руководство наркодиспансера превратило санитаров в уборщиков

В Башкирии сотрудники наркодиспансера пожаловались на свое руководство. В Гострудинспекцию пришло коллективное обращение от санитаров Республиканского наркологического диспансера №2 в Стерлитамаке.

В апреле их всех перевели на должность уборщиков служебных помещений, сохранив при этом прежние обязанности и уменьшив зарплату. Должность «санитар» в медучреждении упразднили.

В итоге бывшие санитары и новоиспеченные уборщики выполняли функции и тех и других, а получали меньше. К тому же, их лишили компенсаций за вредность.