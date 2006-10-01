Следователи заинтересовались закупками дорогостоящего медоборудования в Башкирии

Рустэм Хамитов жестко раскритиковал правительство Башкирии за волокиту с ле ...

Глава Башкирии Рустэм Хамитов провел совещание по вопросам лекарственного обеспечения населения. По словам руководителя региона, на данный момент не исполнено более 600 рецептов, и ситуация не меняется, несмотря на «заверения» министра здравоохранения РБ о ежедневных оперативках по этому поводу.