Следователи заинтересовались закупками дорогостоящего медоборудования в Башкирии

Чиновники башкирского минздрава на торгах по закупкам дорогостоящего оборудования вновь отдают приоритет одной фирме. Так, недавно два контракта на поставку пяти аппаратов ультразвуковой диагностики для республиканского медико-генетического центра в Уфе стоимостью 30 млн рублей каждый, выиграла фирма «БМТ-Медтехника», которая продает в Башкирии продукцию компании General Electric. Приборы УЗИ других производителей конкурсная комиссия даже не рассматривала.
Как сообщил «МК»,эта фирма стала победителем электронных торгов по закупке оборудования, предложив наиболее низкую цену. Казалось бы, все законные формальности соблюдены, однако если внимательно присмотреться к закупочной документации, то налицо ограничение конкуренции, ведь вся закупочная документация подогнана под конкретного американского производителя. Обоснование этой закупки составляла штатный эксперт минздрава РБ по перинатальной диагностике Марина Ахмадуллина. По словам специалистов, оборудование, которое поставляет в Россию фирма GE, не самое плохое, но и не самое лучшее, поэтому заинтересованность комиссии в покупке дорогостоящих медицинских приборов одной фирмы выглядит, по меньшей мере, странно. Не удивимся, если выяснится, что члены закупочной комиссии и эксперты, настаивающие на покупке определенной техники, лично знакомы с поставщиками GE, а компании-участники, одна из которых заполучила контракт на 60 млн рублей, аффилированы между собой.
После недавнего скандала по срыву закупки лекарств для льготников в управлении материально-технического обеспечения башкирского минздрава четыре чиновника, допустившие «ошибки» в закупочных процедурах, в том числе и начальник, лишились должностей. Теперь «здравоохранительную» структуру, через которую проходят все закупки регионального министерства, в качестве исполняющего обязанности возглавляет Идрис Асылгужин. Но, как выясняется, здесь, по-прежнему, не все в порядке с закупками, а на торгах выигрывают «удобные» фирмы.
На днях управление материально-технического обеспечения минздрава РБ намерено разыграть на электронных торгах покупку еще семи аппаратов УЗИ для уфимских больницы № 13, поликлиники № 50 и роддома № 3, а также для городских клиник Белорецка, Октябрьского, Туймазов и Месягутово. Наблюдатели опасаются, что и на этом аукционе, стоимость которого десятки миллионов рублей, вновь конкурсная документация будет «заточена» под конкретных поставщиков.
Между тем, здравоохранение Башкирии в этом году ждет большое обновление - власти республики намерены потратить на возведение новых объектов, ремонт существующих больниц и закупку оборудования не менее 12 млрд рублей.
При этом, судя по всему, кадровое обновление управления материально-технического обеспечения башкирского минздрава, которое будет распределять эти огромные государственные средства, похоже, проблему коррупции не решило.
Напомним, на днях прокуратура Башкирии выявила «грубые нарушения в деятельности министерства здравоохранения республики и подведомственного ему ГКУ «Управление материально-технического обеспечения». По данным прокуроров, ведомство не сумело обеспечить региональных льготников бесплатными лекарствами, потому что «проволокитило» организацию торгов.
- Так, несмотря на открытие лимитов на приобретение медикаментов в начале 2017 года по региональной льготе, торги состоялись лишь в марте текущего года, - сообщили в прокуратуре РБ. - В результате, несмотря на дефицит лекарств на складах, из 1700 позиций медикаментов по состоянию на март текущего года было закуплено лишь 127. Кроме того, ведомство, в целях уклонения от конкурсных процедур, искусственно раздробило госконтракты на поставку лекарственных средств общей стоимостью свыше 49 млн рублей. В результате договоры были заключены с поставщиками в упрощенном порядке. А при приобретении препарата «Инсулин гларгин» управление неверно рассчитало его стоимость, незаконно применив оптовую надбавку и завысив цену на 2,7 млн рублей.
По данным прокуроров, чиновники «допускали грубые ошибки при составлении заявок-заказов», причем не единожды. Документы возвращалась исполнителям для исправления, а льготники в это время или покупали лекарства за свой счет, или, даже, серьезно заболевали и лишались жизни, не имея возможности приобрести нужные препараты. Вот тогда и потеряли свои должности начальник управления материально-технического обеспечения башкирского минздрава, и три его подчиненных.
В ближайшее время следователи рассмотрят представленные прокуратурой материалы, чтобы привлечь проштрафившихся служащих «здравоохранительного» управления к уголовной ответственности. Однако сегодня понятно, что от перемены мест слагаемых в ведомстве, ворочающим многомиллиардными бюджетными средствами, мало что изменилось.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Как сообщил «МК»,эта фирма стала победителем электронных торгов по закупке оборудования, предложив наиболее низкую цену. Казалось бы, все законные формальности соблюдены, однако если внимательно присмотреться к закупочной документации, то налицо ограничение конкуренции, ведь вся закупочная документация подогнана под конкретного американского производителя. Обоснование этой закупки составляла штатный эксперт минздрава РБ по перинатальной диагностике Марина Ахмадуллина. По словам специалистов, оборудование, которое поставляет в Россию фирма GE, не самое плохое, но и не самое лучшее, поэтому заинтересованность комиссии в покупке дорогостоящих медицинских приборов одной фирмы выглядит, по меньшей мере, странно. Не удивимся, если выяснится, что члены закупочной комиссии и эксперты, настаивающие на покупке определенной техники, лично знакомы с поставщиками GE, а компании-участники, одна из которых заполучила контракт на 60 млн рублей, аффилированы между собой.
После недавнего скандала по срыву закупки лекарств для льготников в управлении материально-технического обеспечения башкирского минздрава четыре чиновника, допустившие «ошибки» в закупочных процедурах, в том числе и начальник, лишились должностей. Теперь «здравоохранительную» структуру, через которую проходят все закупки регионального министерства, в качестве исполняющего обязанности возглавляет Идрис Асылгужин. Но, как выясняется, здесь, по-прежнему, не все в порядке с закупками, а на торгах выигрывают «удобные» фирмы.
На днях управление материально-технического обеспечения минздрава РБ намерено разыграть на электронных торгах покупку еще семи аппаратов УЗИ для уфимских больницы № 13, поликлиники № 50 и роддома № 3, а также для городских клиник Белорецка, Октябрьского, Туймазов и Месягутово. Наблюдатели опасаются, что и на этом аукционе, стоимость которого десятки миллионов рублей, вновь конкурсная документация будет «заточена» под конкретных поставщиков.
Между тем, здравоохранение Башкирии в этом году ждет большое обновление - власти республики намерены потратить на возведение новых объектов, ремонт существующих больниц и закупку оборудования не менее 12 млрд рублей.
При этом, судя по всему, кадровое обновление управления материально-технического обеспечения башкирского минздрава, которое будет распределять эти огромные государственные средства, похоже, проблему коррупции не решило.
Напомним, на днях прокуратура Башкирии выявила «грубые нарушения в деятельности министерства здравоохранения республики и подведомственного ему ГКУ «Управление материально-технического обеспечения». По данным прокуроров, ведомство не сумело обеспечить региональных льготников бесплатными лекарствами, потому что «проволокитило» организацию торгов.
- Так, несмотря на открытие лимитов на приобретение медикаментов в начале 2017 года по региональной льготе, торги состоялись лишь в марте текущего года, - сообщили в прокуратуре РБ. - В результате, несмотря на дефицит лекарств на складах, из 1700 позиций медикаментов по состоянию на март текущего года было закуплено лишь 127. Кроме того, ведомство, в целях уклонения от конкурсных процедур, искусственно раздробило госконтракты на поставку лекарственных средств общей стоимостью свыше 49 млн рублей. В результате договоры были заключены с поставщиками в упрощенном порядке. А при приобретении препарата «Инсулин гларгин» управление неверно рассчитало его стоимость, незаконно применив оптовую надбавку и завысив цену на 2,7 млн рублей.
По данным прокуроров, чиновники «допускали грубые ошибки при составлении заявок-заказов», причем не единожды. Документы возвращалась исполнителям для исправления, а льготники в это время или покупали лекарства за свой счет, или, даже, серьезно заболевали и лишались жизни, не имея возможности приобрести нужные препараты. Вот тогда и потеряли свои должности начальник управления материально-технического обеспечения башкирского минздрава, и три его подчиненных.
В ближайшее время следователи рассмотрят представленные прокуратурой материалы, чтобы привлечь проштрафившихся служащих «здравоохранительного» управления к уголовной ответственности. Однако сегодня понятно, что от перемены мест слагаемых в ведомстве, ворочающим многомиллиардными бюджетными средствами, мало что изменилось.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.