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    Уфимский акушер задушил новорожденного ребенка

    slavin Вчера, 20:28152
    Уфимский акушер задушил новорожденного ребенка
    Завершилось скандальное уголовное дело в отношение уфимского акушера-гинеколога по вине которого умер новорожденный ребенок.

    В башкирском следкоме пояснили, что врач не в полной мере оказал беременной пациентке медпомощь. В результате чего младенец появился на свет через шесть часов с жуткой асфиксией, а спустя четыре дня умер в реанимации.

    «Если бы врач правильно и вовремя оказал беременной женщине медпомощь, то подобного можно было бы избежать», - резюмировали в следственном ведомстве.

    Прокуратура в ближайшее время направит в суд уголовное дело с обвинительным заключением.
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    Метки: Уфа

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