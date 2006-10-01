Уфимец предложил взятку призывнику за помощь в освобождении от военной службы

Прокуратура Кировского района Уфы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 21-летнего уфимца. Молодой человек обвиняется по статье «предложение посредничества во взяточничестве».

Как рассказали в региональной прокуратуре, в апреле этого года призывник позвонил по номеру для получения консультации по вопросу освобождения от военной службы. При личной встрече уфимец обещал молодому человеку за 170 тыс. рублей военный билет. По его словам, он планировал передать взятку сотрудникам военного комиссариата.

После получения денег от призывника злоумышленник был задержан. Сейчас уголовное дело направлено в суд.