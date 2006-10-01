В Краснокамском районе браконьер выловил 6,6 тысяч раков

По версии следствия, с августа 2017 года по май 2018 года мужчина незаконно ловил раков на озере Лабода. Передвигаясь на моторной лодке «Обь-3», обвиняемый расставлял раколовки, которые являются запрещенными орудиями ловли. Таким образом, он добыл свыше 6,6 тыс. раков, причинив ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 280 тыс. рублей.
Кроме того, он совершил аналогичное преступление, будучи начальником промыслового участка АО «Башкиррыбхоз». Вместе с сообщниками в период запрета рыбалки злоумышленник незаконно выловил еще свыше 1 тыс. раков стоимостью более 43 тыс. рублей.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Большая часть изъятого улова возвращена в водоём.
Прокуратура направила уголовное дело в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу, а также в судебном порядке потребовала взыскать с фигуранта уголовного дела оставшуюся сумму ущерба.
Источник: https://bashprok.ru/
Кроме того, он совершил аналогичное преступление, будучи начальником промыслового участка АО «Башкиррыбхоз». Вместе с сообщниками в период запрета рыбалки злоумышленник незаконно выловил еще свыше 1 тыс. раков стоимостью более 43 тыс. рублей.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления. Большая часть изъятого улова возвращена в водоём.
Прокуратура направила уголовное дело в Краснокамский межрайонный суд для рассмотрения по существу, а также в судебном порядке потребовала взыскать с фигуранта уголовного дела оставшуюся сумму ущерба.
Источник: https://bashprok.ru/
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Метки: Краснокамский район