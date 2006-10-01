В Ишимбайском районе глава сельсовета уличен в мошенничестве с земельным участком

Бывший гендиректор «Башкиравтодора» распродал свое имущество, чтобы не плат ...

Прокуратура Башкортостана добилась возбуждения уголовного дела в отношении бывшего гендиректора ГУП «Башкиравтодор». По информации пресс-службы надзорного ведомства, в мае прошлого года Ленинский районный суд Уфы удовлетворил иск прокуратуры РБ о взыскании ущерба в размере более 64 млн рублей, причиненного им республике в результате совершения коррупционного преступления.