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    В Ишимбайском районе глава сельсовета уличен в мошенничестве с земельным участком

    slavin Сегодня, 10:3085
    В Ишимбайском районе глава сельсовета уличен в мошенничестве с земельным участком
    Ишимбайский городской суд по иску межрайонной прокуратуры взыскал с бывшего главы Макаровского сельсовета ущерб от преступлений.

    Основанием для обращения в суд послужило вступление в силу приговора, которым указанное лицо признано виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ) и растрате (ч. 1 ст. 160 УК РФ).

    В суде установлено, что в 2010 году глава Макаровского сельсовета подделал выписку из похозяйственной книги о наличии у своей супруги права собственности на земельный участок.

    Женщина предоставила подложный документ о наличии у нее 26 соток земли в с. Макарово в Росреестр, зарегистрировав право собственности на участок. Его рыночная стоимость составила более 300 тыс рублей.

    Супруга главы сельсовета также с 2012 по 2014 годы числилась техническим работником администрации сельского поселения, в то время как ее работу выполнял специалист. За полтора года фиктивной работы она незаконно получила более 200 тыс. рублей.

    Межрайонный прокурор в судебном порядке потребовал от бывшего чиновника возмещения причинённого ущерба. Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры и взыскал с главы сельсовета более 500 000 тыс. рублей.

    Исполнение решения суда находится на контроле межрайонной прокуратуры.
    Источник: https://bashprok.ru/
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    Метки: Ишимбайский район

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