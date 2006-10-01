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    Дюртюлинская прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства в ООО «Танып»

    slavin Сегодня, 11:25148
    Дюртюлинская прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства в ООО «Танып»
    Дюртюлинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Танып».

    Установлено, что сельхозпредприятие с мая по июнь 2018 года не выплатило 24 работникам 280 тыс. рублей заработной платы.

    Кроме того, руководство организации не ознакомило сотрудников с приказами об увольнении и несвоевременно рассчитывалось с ними при прекращении трудовых отношений.

    В целях защиты трудовых прав граждан межрайонная прокуратура внесла представление в адрес руководителя предприятия с требованием погасить образовавшийся долг и устранить нарушения законодательства.

    Кроме того, в отношении директора агрофирмы возбуждены административные дела по ч. ч. 1,6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде), которые направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в республике.

    После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате предприятием полностью погашена, нарушения устранены.
    Источник: https://bashprok.ru/
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    Метки: Дюртюлинский район

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