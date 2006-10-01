Дюртюлинская прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства в ООО «Танып»





Установлено, что сельхозпредприятие с мая по июнь 2018 года не выплатило 24 работникам 280 тыс. рублей заработной платы.



Кроме того, руководство организации не ознакомило сотрудников с приказами об увольнении и несвоевременно рассчитывалось с ними при прекращении трудовых отношений.



В целях защиты трудовых прав граждан межрайонная прокуратура внесла представление в адрес руководителя предприятия с требованием погасить образовавшийся долг и устранить нарушения законодательства.



Кроме того, в отношении директора агрофирмы возбуждены административные дела по ч. ч. 1,6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде), которые направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в республике.



После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате предприятием полностью погашена, нарушения устранены.

Источник: Дюртюлинская межрайонная прокуратура провела проверку исполнения трудового законодательства в ООО «Танып».Установлено, что сельхозпредприятие с мая по июнь 2018 года не выплатило 24 работникам 280 тыс. рублей заработной платы.Кроме того, руководство организации не ознакомило сотрудников с приказами об увольнении и несвоевременно рассчитывалось с ними при прекращении трудовых отношений.В целях защиты трудовых прав граждан межрайонная прокуратура внесла представление в адрес руководителя предприятия с требованием погасить образовавшийся долг и устранить нарушения законодательства.Кроме того, в отношении директора агрофирмы возбуждены административные дела по ч. ч. 1,6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде), которые направлены на рассмотрение в Государственную инспекцию труда в республике.После прокурорского вмешательства задолженность по заработной плате предприятием полностью погашена, нарушения устранены.Источник: https://bashprok.ru/

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