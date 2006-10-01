Глава сельсовета в Татышлинском районе оштрафован за нарушения при рассмотрении обращения

Прокуратура Татышлинского района провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
Установлено, что в апреле текущего года в администрацию Верхнетатышлинского сельсовета поступила жалоба местной жительницы.
Временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения допустил волокиту при принятии решения по обращению, направив его по компетенции спустя 3 недели после получения. Таким образом, он нарушил предусмотренный законодательством 7-дневный срок для перенаправления заявлений в другое ведомство.
По данному факту прокуратура района возбудила в отношении чиновника административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения).
Постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.
Кроме того, по требованию прокуратуры района сельской администрацией приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь.
Источник: https://bashprok.ru/
Установлено, что в апреле текущего года в администрацию Верхнетатышлинского сельсовета поступила жалоба местной жительницы.
Временно исполняющий обязанности главы администрации сельского поселения допустил волокиту при принятии решения по обращению, направив его по компетенции спустя 3 недели после получения. Таким образом, он нарушил предусмотренный законодательством 7-дневный срок для перенаправления заявлений в другое ведомство.
По данному факту прокуратура района возбудила в отношении чиновника административное дело по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение порядка рассмотрения обращения).
Постановлением мирового судьи ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.
Кроме того, по требованию прокуратуры района сельской администрацией приняты меры по недопущению подобных нарушений впредь.
Источник: https://bashprok.ru/
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Метки: Татышлинский район