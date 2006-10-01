Глава сельсовета в Татышлинском районе оштрафован за нарушения при рассмотрении обращения

Дюртюлинская прокуратура обнаружила нарушение трудового законодательства в ...

Установлено, что сельхозпредприятие с мая по июнь 2018 года не выплатило 24 работникам 280 тыс. рублей заработной платы. Кроме того, руководство организации не ознакомило сотрудников с приказами об увольнении и несвоевременно рассчитывалось с ними при прекращении трудовых отношений.