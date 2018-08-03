Житель Дюртюлинского района лишился надувной лодки и 100 метров сетей за незаконную рыбалку на реке Белая





Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч.1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста и с применением запрещенных орудий лова).



В суде установлено, что в мае 2018 года обвиняемый отправился на рыбалку на реку Белая. Несмотря на установленный законодательством запрет на вылов рыбы в период нереста и использование сетей, злоумышленник установил в водоеме 2 сети общей длиной 100 метров. С помощью данных снастей он выловил 62 рыбы, причинив природе ущерб в размере более 13 тыс. рублей.



Обвиняемый полностью возместил указанную сумму в бюджет.



Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца, а также конфисковал орудия преступления – лодку и сети.

Источник: Мировой судья судебного участка по Дюртюлинскому району и г. Дюртюли вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя.Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч.1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста и с применением запрещенных орудий лова).В суде установлено, что в мае 2018 года обвиняемый отправился на рыбалку на реку Белая. Несмотря на установленный законодательством запрет на вылов рыбы в период нереста и использование сетей, злоумышленник установил в водоеме 2 сети общей длиной 100 метров. С помощью данных снастей он выловил 62 рыбы, причинив природе ущерб в размере более 13 тыс. рублей.Обвиняемый полностью возместил указанную сумму в бюджет.Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца, а также конфисковал орудия преступления – лодку и сети.Источник: https://bashprok.ru/

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.