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    Житель Дюртюлинского района лишился надувной лодки и 100 метров сетей за незаконную рыбалку на реке Белая

    slavin Сегодня, 10:08121
    Житель Дюртюлинского района лишился надувной лодки и 100 метров сетей за незаконную рыбалку на реке Белая
    Мировой судья судебного участка по Дюртюлинскому району и г. Дюртюли вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя.

    Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч.1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста и с применением запрещенных орудий лова).

    В суде установлено, что в мае 2018 года обвиняемый отправился на рыбалку на реку Белая. Несмотря на установленный законодательством запрет на вылов рыбы в период нереста и использование сетей, злоумышленник установил в водоеме 2 сети общей длиной 100 метров. С помощью данных снастей он выловил 62 рыбы, причинив природе ущерб в размере более 13 тыс. рублей.

    Обвиняемый полностью возместил указанную сумму в бюджет.

    Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 4 месяца, а также конфисковал орудия преступления – лодку и сети.
    Источник: https://bashprok.ru/
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    Метки: Дюртюлинский район

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