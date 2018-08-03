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    В Уфе прокуратура заставила городские власти очистить территорию от строительного мусора

    slavin Сегодня, 10:1279
    В Уфе прокуратура заставила городские власти очистить территорию от строительного мусора
    Прокуратура добилась очистки улицы Адмирала Макарова г.Уфы от обломков двух снесенных в 2017 году аварийных домов.

    Установлено, что администрация г.Уфы на протяжении практически года после разрушения строений не исполняла свои обязанности по организации очистки территории от строительного мусора. В результате улица осталась захламлена отходами от сноса и разборки зданий.

    Это создавало угрозу загрязнения окружающей среды, а также негативно сказывалось на благоустроенности и безопасности города.

    В связи с этим природоохранный прокурор внес в адрес главы города представление, по результатам рассмотрения которого допущенные нарушения устранены.
    Источник: https://bashprok.ru/
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    Метки: Уфа

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