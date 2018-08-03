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    Завод в Октябрьском не выплатил сотрудникам 13 млн рублей

    slavin Сегодня, 15:0998
    Завод в Октябрьском не выплатил сотрудникам 13 млн рублей
    Прокуратура г. Октябрьский провела проверку по жалобам работников ООО «Октябрьский завод металлоконструкций» о нарушении их трудовых прав.

    Установлено, что организация с ноября 2017 года по апрель 2018 года нарушала сроки выплаты заработной платы, выплачивала ее частично и ниже установленного минимального размера оплаты труда. Задолженность перед 160 работниками превысила 13 млн. рублей.

    При этом предприятие, вместо расчета с работниками, направило имеющиеся финансовые ресурсы на хозяйственные нужды, не связанные с оплатой труда.

    По данному факту прокуратура организовала доследственную проверку, по итогам которой в отношении генерального директора ООО «Октябрьский завод металлоконструкций» возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев, полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).

    Кроме того, прокуратура города внесла руководству завода представление об устранении допущенных нарушений и добилась выдачи судебных приказов для принудительного взыскания долга.

    В настоящее время организация частично погасила задолженность на сумму 6,5 млн. рублей.

    Полное восстановление трудовых прав работников, а также ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.
    Источник: https://bashprok.ru/
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    Метки: Октябрьский

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