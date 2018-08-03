Завод в Октябрьском не выплатил сотрудникам 13 млн рублей

Прокуратура г. Октябрьский провела проверку по жалобам работников ООО «Октябрьский завод металлоконструкций» о нарушении их трудовых прав.
Установлено, что организация с ноября 2017 года по апрель 2018 года нарушала сроки выплаты заработной платы, выплачивала ее частично и ниже установленного минимального размера оплаты труда. Задолженность перед 160 работниками превысила 13 млн. рублей.
При этом предприятие, вместо расчета с работниками, направило имеющиеся финансовые ресурсы на хозяйственные нужды, не связанные с оплатой труда.
По данному факту прокуратура организовала доследственную проверку, по итогам которой в отношении генерального директора ООО «Октябрьский завод металлоконструкций» возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев, полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
Кроме того, прокуратура города внесла руководству завода представление об устранении допущенных нарушений и добилась выдачи судебных приказов для принудительного взыскания долга.
В настоящее время организация частично погасила задолженность на сумму 6,5 млн. рублей.
Полное восстановление трудовых прав работников, а также ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.
Источник: https://bashprok.ru/
Установлено, что организация с ноября 2017 года по апрель 2018 года нарушала сроки выплаты заработной платы, выплачивала ее частично и ниже установленного минимального размера оплаты труда. Задолженность перед 160 работниками превысила 13 млн. рублей.
При этом предприятие, вместо расчета с работниками, направило имеющиеся финансовые ресурсы на хозяйственные нужды, не связанные с оплатой труда.
По данному факту прокуратура организовала доследственную проверку, по итогам которой в отношении генерального директора ООО «Октябрьский завод металлоконструкций» возбуждено уголовное дело по ч.ч. 1, 2 ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата заработной платы свыше трех месяцев, полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев).
Кроме того, прокуратура города внесла руководству завода представление об устранении допущенных нарушений и добилась выдачи судебных приказов для принудительного взыскания долга.
В настоящее время организация частично погасила задолженность на сумму 6,5 млн. рублей.
Полное восстановление трудовых прав работников, а также ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле надзорного ведомства.
Источник: https://bashprok.ru/
Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.
Метки: Октябрьский