В Уфе пьяные подруги расквитались с общим сожителем

Все произошло днем 4 августа, когда нетрезвая 44-летняя горожанка, поссорившись с сожителем, стала его душить ремнем. Свидетельницей происходящего стала ее 45-летняя подруга, которая также имела отношения с уфимцем. Вспомнив все прошлые обиды, дама решила помочь приятельнице избавиться от надоевшего им обеим мужчины. Срезав бельевую веревку, она обмотала ее вокруг жертвы, и вместе уфимки задушили несчастного.
Осознав, что натворили, убийцы «накатили» еще по рюмочке, после чего решились вызвать полицию и скорую помощь. Правда, стражам порядка они сказали, что нашли тело суженного, придя в квартиру. Однако следователям удалось вывести злоумышленниц на чистую воду. Теперь подруги стали фигурантками дела об убийстве, совершенном группой лиц. Сами обвиняемые уже дали признательные показания и, по решению суда, находятся под стражей.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
Осознав, что натворили, убийцы «накатили» еще по рюмочке, после чего решились вызвать полицию и скорую помощь. Правда, стражам порядка они сказали, что нашли тело суженного, придя в квартиру. Однако следователям удалось вывести злоумышленниц на чистую воду. Теперь подруги стали фигурантками дела об убийстве, совершенном группой лиц. Сами обвиняемые уже дали признательные показания и, по решению суда, находятся под стражей.
Источник: http://www.sobkor02.ru/
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Метки: Уфа