В Уфе пьяные подруги расквитались с общим сожителем

В Башкирии двое парней из-за 4 тысяч рублей убили и сожгли девушку

11 ноября в городе Октябрьский на заднем сиденье автомобиля был обнаружен обгоревший труп 24-летней девушки. В течение суток подозреваемые в убийстве были найдены. Ими оказались ранее судимые знакомый девушки и его товарищ.