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    Вынесен приговор уфимцу, вытолкнувшему девушку из окна

    slavin Сегодня, 12:31171
    Вынесен приговор уфимцу, вытолкнувшему девушку из окна
    В суде установлено, что в декабре 2017 года обвиняемый устроил скандал со своей бывшей девушкой и нанес ей несколько ударов кулаками. Потерпевшая, забравшись на подоконник, потребовала от молодого человека покинуть её квартиру, пригрозив, что в противном случае выпрыгнет из открытого окна. В ответ на её действия злоумышленник столкнул девушку с 3 этажа.

    С тяжелыми переломами позвоночника и другими травмами она была доставлена в больницу. В настоящее время пострадавшая не может ходить и проходит реабилитацию.

    Подсудимый не признал вину в совершении преступления.

    Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязал выплатить потерпевшей 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. Осуждённый взят под стражу в зале суда.
    Источник: https://bashprok.ru/
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    Метки: Уфа

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