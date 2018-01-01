Вынесен приговор уфимцу, вытолкнувшему девушку из окна

Жителя Калтасинского района посадили за неоднократное нетрезвое вождение

В суде установлено, что в апреле текущего года мужчина, будучи пьяным, ехал на автомобиле ВАЗ – 219060 по с. Калтасы. В центре населенного пункта он был остановлен сотрудниками ГИБДД и отстранен от управления.