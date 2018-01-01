Вынесен приговор уфимцу, вытолкнувшему девушку из окна

В суде установлено, что в декабре 2017 года обвиняемый устроил скандал со своей бывшей девушкой и нанес ей несколько ударов кулаками. Потерпевшая, забравшись на подоконник, потребовала от молодого человека покинуть её квартиру, пригрозив, что в противном случае выпрыгнет из открытого окна. В ответ на её действия злоумышленник столкнул девушку с 3 этажа.
С тяжелыми переломами позвоночника и другими травмами она была доставлена в больницу. В настоящее время пострадавшая не может ходить и проходит реабилитацию.
Подсудимый не признал вину в совершении преступления.
Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязал выплатить потерпевшей 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. Осуждённый взят под стражу в зале суда.
Источник: https://bashprok.ru/
С тяжелыми переломами позвоночника и другими травмами она была доставлена в больницу. В настоящее время пострадавшая не может ходить и проходит реабилитацию.
Подсудимый не признал вину в совершении преступления.
Суд приговорил его к 2 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима и обязал выплатить потерпевшей 500 тыс. рублей компенсации морального вреда. Осуждённый взят под стражу в зале суда.
Источник: https://bashprok.ru/
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Метки: Уфа