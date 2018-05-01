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    В Краснокамском районе два браконьера незаконно добыли 18 стерлядок

    slavin Сегодня, 14:0376
    В Краснокамском районе два браконьера незаконно добыли 18 стерлядок
    Прокуратура Краснокамского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26 и 28-летнего местных жителей.

    Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

    По версии следствия, в июле текущего года фигуранты уголовного дела на моторной лодке отправились на рыбалку на р.Кама. Злоумышленники забросили в реку 160 метров сетей, которые являются запрещенными орудиями ловли. С их помощью было незаконно добыто 18 стерлядей, которые занесены в Красные книги Российской Федерации и Республики Башкортостан. В прошлом году прокуратура республики добилась запрета вылова данного вида рыбы на территории региона.

    Обвиняемые признали вину в совершении преступления.

    Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
    Источник: https://bashprok.ru/
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    Метки: Краснокамский район

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