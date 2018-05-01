В Краснокамском районе два браконьера незаконно добыли 18 стерлядок





Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору).



По версии следствия, в июле текущего года фигуранты уголовного дела на моторной лодке отправились на рыбалку на р.Кама. Злоумышленники забросили в реку 160 метров сетей, которые являются запрещенными орудиями ловли. С их помощью было незаконно добыто 18 стерлядей, которые занесены в Красные книги Российской Федерации и Республики Башкортостан. В прошлом году прокуратура республики добилась запрета вылова данного вида рыбы на территории региона.



Обвиняемые признали вину в совершении преступления.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Источник: Прокуратура Краснокамского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26 и 28-летнего местных жителей.Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная группой лиц по предварительному сговору).По версии следствия, в июле текущего года фигуранты уголовного дела на моторной лодке отправились на рыбалку на р.Кама. Злоумышленники забросили в реку 160 метров сетей, которые являются запрещенными орудиями ловли. С их помощью было незаконно добыто 18 стерлядей, которые занесены в Красные книги Российской Федерации и Республики Башкортостан. В прошлом году прокуратура республики добилась запрета вылова данного вида рыбы на территории региона.Обвиняемые признали вину в совершении преступления.Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Источник: https://bashprok.ru/

Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.