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    В Илишевском районе домом престарелых заведовал мужчина с поддельным дипломом

    slavin Сегодня, 10:31110
    В Илишевском районе домом престарелых заведовал мужчина с поддельным дипломом
    В Башкирии заведующего домом престарелых оштрафовали за поддельный диплом. 50-летний мужчина руководил учреждением для пожилых людей в Илишевском районе с декабря прошлого года.

    При поступлении на работу он показал диплом о высшем образовании. По документам выходило, что мужчина учился в БашГУ.Недавно выяснилось, что диплом липовый. Заведующий купил его у неизвестных лиц в Уфе.
    Источник: http://ufatime.ru/
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    Метки: Илишевский район

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