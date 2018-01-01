В Илишевском районе домом престарелых заведовал мужчина с поддельным дипломом





При поступлении на работу он показал диплом о высшем образовании. По документам выходило, что мужчина учился в БашГУ.Недавно выяснилось, что диплом липовый. Заведующий купил его у неизвестных лиц в Уфе.

Источник: В Башкирии заведующего домом престарелых оштрафовали за поддельный диплом. 50-летний мужчина руководил учреждением для пожилых людей в Илишевском районе с декабря прошлого года.При поступлении на работу он показал диплом о высшем образовании. По документам выходило, что мужчина учился в БашГУ.Недавно выяснилось, что диплом липовый. Заведующий купил его у неизвестных лиц в Уфе.Источник: http://ufatime.ru/

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