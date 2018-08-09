Главу Краснокамского района задержали за махинации с сельхозугодьями

Вклеив в чужой паспорт свое фото, мошенница из Башкирии оформила кредит

25-летнюю девушку из Белорецкого района подозревают в мошенничестве. Башкирские следователи сообщили, что девушка, найдя чужой паспорт, вклеила в него свое фото и оформила на него кредит на 15 тыс. рублей в одном из магазинов бытовой техники