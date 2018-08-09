Главу Краснокамского района задержали за махинации с сельхозугодьями

На этой неделе сразу несколько источников сообщили о задержании в рамках уголовного дела главы администрации Краснокамского района Башкирии Разифа Гильмуллина. По неподтвержденным данным, в самом западном районе республики расследуются сразу несколько уголовных дел, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники, в том числе сам Гильмуллин и его заместитель по сельскому хозяйству Динис Биков.
В частности, руководство района подозревают в нецелевом расходовании средств, полученных от нефтяной компании за пользование землями. Также районные власти могли быть замешаны в махинациях с сельхозугодьями и активами сельхозпредприятий, говорят источники. 61-летний Разиф Гильмуллин возглавляет Краснокамский район с 2004 года. Местные активисты и общественники давно сообщали о злоупотреблениях со стороны главы администрации и его окружения.
В приемной Разифа Гильмуллина сообщили, что он находится в Уфе на августовском педагогическом совещании. На вопрос о возможном задержании Разифа Гильмуллина секретарь приемной ответила: «Без комментариев».
Фото: pixabay.com
Источник: http://fedpress.ru/news/02
В частности, руководство района подозревают в нецелевом расходовании средств, полученных от нефтяной компании за пользование землями. Также районные власти могли быть замешаны в махинациях с сельхозугодьями и активами сельхозпредприятий, говорят источники. 61-летний Разиф Гильмуллин возглавляет Краснокамский район с 2004 года. Местные активисты и общественники давно сообщали о злоупотреблениях со стороны главы администрации и его окружения.
В приемной Разифа Гильмуллина сообщили, что он находится в Уфе на августовском педагогическом совещании. На вопрос о возможном задержании Разифа Гильмуллина секретарь приемной ответила: «Без комментариев».
Фото: pixabay.com
Источник: http://fedpress.ru/news/02
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Метки: Краснокамский район