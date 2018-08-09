Авторизация


    • Забыли пароль?

    Главу Краснокамского района задержали за махинации с сельхозугодьями

    slavin Сегодня, 13:4770
    Главу Краснокамского района задержали за махинации с сельхозугодьями
    На этой неделе сразу несколько источников сообщили о задержании в рамках уголовного дела главы администрации Краснокамского района Башкирии Разифа Гильмуллина. По неподтвержденным данным, в самом западном районе республики расследуются сразу несколько уголовных дел, в которых фигурируют высокопоставленные чиновники, в том числе сам Гильмуллин и его заместитель по сельскому хозяйству Динис Биков.

    В частности, руководство района подозревают в нецелевом расходовании средств, полученных от нефтяной компании за пользование землями. Также районные власти могли быть замешаны в махинациях с сельхозугодьями и активами сельхозпредприятий, говорят источники. 61-летний Разиф Гильмуллин возглавляет Краснокамский район с 2004 года. Местные активисты и общественники давно сообщали о злоупотреблениях со стороны главы администрации и его окружения.

    В приемной Разифа Гильмуллина сообщили, что он находится в Уфе на августовском педагогическом совещании. На вопрос о возможном задержании Разифа Гильмуллина секретарь приемной ответила: «Без комментариев».
    Фото: pixabay.com
    Источник: http://fedpress.ru/news/02
    Нашли ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам о ней.


    Метки: Краснокамский район

    • Распечатать

    Ссылки на материал


    html-cсылка:

    BB-cсылка:

    Прямая ссылка:
    Ссылки по теме:
    Коментарии к новости:
    -->
    Система Orphus