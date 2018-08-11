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    В Ишимбае пенсионер изнасиловал несовершеннолетнюю внучку

    slavin Сегодня, 14:12103
    В Ишимбае пенсионер изнасиловал несовершеннолетнюю внучку
    Полицейские Башкирии задержали 64-летнего пенсионера, которого подозревали в изнасиловании 13-летней девочки. Источник Ufa1 сообщил что мужчина надругался над собственной внучкой в прошлом месяце в Ишимбае.

    Пожилой мужчина арестован и дал признательные показания. Как такой инцидент мог произойти, что подвигло пенсионера на такой мерзкий поступок и какое наказание светит педофилу, теперь предстоит решить суду.

    — Уголовное дело по данному факту возбудили, ведется проверка, — сообщили в пресс-службе следкома республики.

    Недавно в Уфе задержали педофила, который 6 лет насиловал несовершеннолетнюю соседку.
    Источник: https://ufa1.ru/
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    Метки: Ишимбай

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