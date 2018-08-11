Из храма в Туймазах похитили 11 тысяч рублей

В дежурную часть Отдела МВД России по Туймазинскому району поступило заявление от священника. Ночью злоумышленники похитили денежные средства в сумме более 11 тысяч рублей из ящиков для пожертвования.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.В тот же день сотрудниками экспертно-криминалистического центра было установлено совпадение следов пальцев рук 23-летнего местного жителя. Сотрудниками патрульно-постовой службы подозреваемый был задержан.



По предварительным данным, мужчина вечером прогуливался по городу. Проходя мимо храма, заметил, что на улице пустынно. Зная, что в храме всегда имеются пожертвования, он попытался пробраться внутрь через окно, но оно было закрыто.Взломав замок входной двери, злоумышленник все же проник внутрь, забрал деньги и ушел.



Как оказалось, это его не первый факт хищения, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Подозреваемый нигде не работает.



На данный момент молодой человек свою вину признал, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Похищенные денежные средства изъяты, часть денег мужчина успел потратить на личные нужды.



По факту кражиследователями Отдела МВД России по Туймазинскому району возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Алина Ишбулатова, Штаб ОМВД России по Туймазинскому району

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