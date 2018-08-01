В Архангельском районе браконьер ловил рыбу в период нереста





Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста и с применением запрещенных орудий лова).



В суде установлено, что в июне 2018 года обвиняемый отправился на рыбалку на реку Белая. Несмотря на установленный законодательством запрет на вылов рыбы в период нереста и использование сетей, злоумышленник установил в водоеме 5 сетей общей длиной около 100 метров. С помощью данных снастей он выловил 48 рыб, причинив природе ущерб в размере более 30 тыс. рублей.



Обвиняемый полностью возместил указанную сумму в бюджет в ходе расследования уголовного дела.



Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10 % заработной платы осужденного в доход государства условно, а также конфисковал орудия преступления – лодку и сети.

Источник: Мировой судья судебного участка по Архангельскому району вынес приговор в отношении местного жителя, занимавшегося браконьерством.Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов в местах нереста и с применением запрещенных орудий лова).В суде установлено, что в июне 2018 года обвиняемый отправился на рыбалку на реку Белая. Несмотря на установленный законодательством запрет на вылов рыбы в период нереста и использование сетей, злоумышленник установил в водоеме 5 сетей общей длиной около 100 метров. С помощью данных снастей он выловил 48 рыб, причинив природе ущерб в размере более 30 тыс. рублей.Обвиняемый полностью возместил указанную сумму в бюджет в ходе расследования уголовного дела.Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием 10 % заработной платы осужденного в доход государства условно, а также конфисковал орудия преступления – лодку и сети.Источник: https://bashprok.ru/

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