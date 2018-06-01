В Баймакском районе задержали похитителя 10 килограммов мяса

В Отдел МВД России по Баймакскому району поступило заявление о краже от 53-летнего жителя деревни Кугидель. Пока сельчанин находился на лечении в больнице, неизвестный проник в дом и похитил из холодильника 10 килограммов говядины на сумму около трех тысяч рублей. На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.



В ходе работы оперативники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемого. Предположительно, любителем бесплатного мяса оказался 20-летний односельчанин потерпевшего. У него полицейские изъяли похищенное. Даны признательные показания. Продукт возвращено хозяину.



Полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям на территории деревни Кугидель.



По факту кражи следователями Отдела МВД России по Баймакскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Башкортостан

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