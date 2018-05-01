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    Жительница Салавата попалась на уловки мошенника при трудоустройстве

    slavin Сегодня, 12:1744
    Жительница Салавата попалась на уловки мошенника при трудоустройстве
    35-летнюю жительницу Башкирии обманули при попытке трудоустройства. Об этом сообщает отдел МВД России по городу Салавату.

    Заявление от пострадавшей поступило в городской отдел полиции 6 августа. Женщина рассказала полицейским, что находясь в поисках работы, она случайно познакомилась с мужчиной. Тот представился руководителем одного из учреждений и пообещал помочь с трудоустройством. Спустя некоторое время он позвонил ей и сообщил, что для улаживания некоторых вопросов ему на карту необходимо перечислить 20 тысяч рублей. Таких денег у горожанки не было, в итоге сошлись на сумме в три тысячи. Соискательница перечислила их на указанную мужчиной банковскую карту. После чего посредник в трудоустройстве «испарился» и больше на связь не выходил.

    По заявлению женщины проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
    Источник: http://i-gazeta.com/
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    Метки: Салават

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