В Сибае получил срок преступник убивший мать и сестру

Житель Ишимбая получил 19 лет за убийство двух человек и поджог дома

В суде установлено, что в августе 2016 года потерпевший пригласил в свою квартиру несколько знакомых. Когда гости распивали алкоголь, один из них потребовал от хозяина жилья деньги на покупку спиртного. Получив отказ, мужчина начал драку, в ходе которой остальные гости выбежали из квартиры.