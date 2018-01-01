В Сибае получил срок преступник убивший мать и сестру

Сегодня, 14 августа 2018 года, Верховный суд республики вынес приговор в отношении 34-летнего жителя г.Сибая.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 – п.п. «а,з,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух человек по найму, с целью скрыть другое преступление и облегчить совершение другого преступления). ч.3 ст.33, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (организация кражи).
В суде установлено, что в апреле прошлого года фигурант уголовного дела организовал убийство собственной 54-летней матери, чтобы завладеть зданием её ресторана стоимостью более 14 млн. рублей.
В качестве исполнителя преступления он нанял знакомого, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, пообещав заплатить 200 тыс. рублей. Заказчик передал ему фотографию родственницы и ключи от жилья.
Когда исполнитель дожидался жертву в её квартире, домой неожиданно вернулась 30-летняя сестра обвиняемого. Чтобы облегчить запланированное убийство матери, заказчик по телефону дал указание киллеру убить сестру за дополнительное вознаграждение в 200 тысяч рублей.
Затем злоумышленник лично довез свою мать до дома. После того, как женщина вошла в квартиру, она была задушена. С целью скрыть убийство, его исполнитель в соответствии с планом инсценировал ограбление, похитив драгоценности стоимостью около 50 тыс. рублей. Впоследствии он встретился с фигурантом уголовного дела и получил от него часть оговоренного вознаграждения в размере 50 тыс.рублей.
Подсудимый частично признал вину в совершении преступления. Ранее он был судим за пособничество в убийстве прокурора г.Сибай Ханифа Карачурина.
С учетом тяжести совершенного преступления и наличия в действиях обвиняемого опасного рецидива преступлений, прокуратура настаивала на назначении ему пожизненного лишения свободы.
Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.
Ранее исполнитель преступлений был приговорен к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года после отбытия основного наказания.
Источник: https://bashprok.ru/
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33 – п.п. «а,з,к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства двух человек по найму, с целью скрыть другое преступление и облегчить совершение другого преступления). ч.3 ст.33, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (организация кражи).
В суде установлено, что в апреле прошлого года фигурант уголовного дела организовал убийство собственной 54-летней матери, чтобы завладеть зданием её ресторана стоимостью более 14 млн. рублей.
В качестве исполнителя преступления он нанял знакомого, с которым ранее отбывал наказание в местах лишения свободы, пообещав заплатить 200 тыс. рублей. Заказчик передал ему фотографию родственницы и ключи от жилья.
Когда исполнитель дожидался жертву в её квартире, домой неожиданно вернулась 30-летняя сестра обвиняемого. Чтобы облегчить запланированное убийство матери, заказчик по телефону дал указание киллеру убить сестру за дополнительное вознаграждение в 200 тысяч рублей.
Затем злоумышленник лично довез свою мать до дома. После того, как женщина вошла в квартиру, она была задушена. С целью скрыть убийство, его исполнитель в соответствии с планом инсценировал ограбление, похитив драгоценности стоимостью около 50 тыс. рублей. Впоследствии он встретился с фигурантом уголовного дела и получил от него часть оговоренного вознаграждения в размере 50 тыс.рублей.
Подсудимый частично признал вину в совершении преступления. Ранее он был судим за пособничество в убийстве прокурора г.Сибай Ханифа Карачурина.
С учетом тяжести совершенного преступления и наличия в действиях обвиняемого опасного рецидива преступлений, прокуратура настаивала на назначении ему пожизненного лишения свободы.
Суд приговорил его к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима с последующим ограничением свободы на 1 год.
Ранее исполнитель преступлений был приговорен к 15 годам лишения свободы с ограничением свободы на 2 года после отбытия основного наказания.
Источник: https://bashprok.ru/
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Метки: Сибай